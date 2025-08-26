Victor Piţurcă a numit următoarea victimă a lui Gigi Becali la FCSB: "Nu e ce le trebuie. Să fie clar acest lucru" - Antena Sport

Victor Piţurcă a vorbit despre începutul modest de sezon al celor de la FCSB. Campioana României are un singur succes în Liga 1 şi a ajuns deja la patru înfrângri. Ultima a venit duminică seară, pe Arena Naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FC Argeş a câştigat cu 2-0 meciul contra FCSB-ului, iar campioana României speră să iasă din criză cu o victorie în faţa scoţienilor de la Aberdeen, în play-off-ul Europa League.

Piţurcă, despre Thiam, după debutul la FCSB: “Nu este Universitatea Cluj”

În meciul cu FCSB a debutat şi Mamadou Thiam, noua achiziţie a roş-albaştrilor. Fostul atacant de la U Cluj a fost introdus la pauză şi a avut pe final de meci două şuturi periculoase, dar nu a reuşit să înscrie.

Chiar dacă nu a marcat, Gigi Becali a declarat la finalul meciului că s-a convins şi că Thiam este fotbalist. Victor Piţurcă nu doar că nu crede că Mamadou Thiam nu este un jucător care se potriveşte FCSB-ului, dar consideră că Gigi Becali îşi va pierde răbdarea cu acesta într-o lună:

“Nu cred că Thiam e ce le trebuie. Cred că într-o lună o să spună patronul «Gata, îi dau drumul». FCSB nu este Universitatea Cluj, să fie clar lucrul ăsta. Să vedem după un meci-două. Dacă n-o să alerge… Thiam nu e jucător să alerge, e jucător de execuție, e cu totul altceva”, a declarat Victor Piţurcă, la digisport.ro.