Victor Piţurcă a numit următoarea victimă a lui Gigi Becali la FCSB: "Nu e ce le trebuie. Să fie clar acest lucru" - Antena Sport

Victor Piţurcă a numit următoarea victimă a lui Gigi Becali la FCSB: "Nu e ce le trebuie. Să fie clar acest lucru"

Victor Piţurcă a numit următoarea victimă a lui Gigi Becali la FCSB: "Nu e ce le trebuie. Să fie clar acest lucru"

Victor Piţurcă a numit următoarea victimă a lui Gigi Becali la FCSB: “Nu e ce le trebuie. Să fie clar acest lucru”

Publicat: 26 august 2025, 20:51

Victor Piţurcă a numit următoarea victimă a lui Gigi Becali la FCSB: Nu e ce le trebuie. Să fie clar acest lucru

Jucătorii FCSB-ului / Sport Pictures

Victor Piţurcă a vorbit despre începutul modest de sezon al celor de la FCSB. Campioana României are un singur succes în Liga 1 şi a ajuns deja la patru înfrângri. Ultima a venit duminică seară, pe Arena Naţională.

FC Argeş a câştigat cu 2-0 meciul contra FCSB-ului, iar campioana României speră să iasă din criză cu o victorie în faţa scoţienilor de la Aberdeen, în play-off-ul Europa League.

Piţurcă, despre Thiam, după debutul la FCSB: “Nu este Universitatea Cluj”

În meciul cu FCSB a debutat şi Mamadou Thiam, noua achiziţie a roş-albaştrilor. Fostul atacant de la U Cluj a fost introdus la pauză şi a avut pe final de meci două şuturi periculoase, dar nu a reuşit să înscrie.

Chiar dacă nu a marcat, Gigi Becali a declarat la finalul meciului că s-a convins şi că Thiam este fotbalist. Victor Piţurcă nu doar că nu crede că Mamadou Thiam nu este un jucător care se potriveşte FCSB-ului, dar consideră că Gigi Becali îşi va pierde răbdarea cu acesta într-o lună:

“Nu cred că Thiam e ce le trebuie. Cred că într-o lună o să spună patronul «Gata, îi dau drumul». FCSB nu este Universitatea Cluj, să fie clar lucrul ăsta. Să vedem după un meci-două. Dacă n-o să alerge… Thiam nu e jucător să alerge, e jucător de execuție, e cu totul altceva”, a declarat Victor Piţurcă, la digisport.ro.

Ce a spus Victor Pițurcă înainte de FCSB – Aberdeen

În opinia lui Victor Pițurcă, FCSB este favorită la calificarea în Europa League. Fostul selecționer este de părere că echipa lui Elias Charalambous este mai valoroasă decât Aberdeen, dând astfel de înțeles că roș-albaștri nu vor avea probleme în play-off.

„E altă concentrare, se vede altceva în teren. E greu să ieși din zona rea când intri în ea. În cupele europene s-au concentrat și au jucat. Au jucat cu echipe slăbuțe, Aberdeen e echipă slăbuță. Nu văd să nu câștige meciul, să nu se califice.

FCSB e echipa mai valoroasă, mai bună, cu două clase peste. Jucători mult mai buni”, a spus Victor Pițurcă, digisport.ro.

