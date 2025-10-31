Americanii au dezvăluit ce salariu uriaş are Lionel Messi la Inter Miami - Antena Sport

Închide meniul
Americanii au dezvăluit ce salariu uriaş are Lionel Messi la Inter Miami

Publicat: 31 octombrie 2025, 11:15

Lionel Messi, în tricoul lui Inter Miami - Profimedia Images

Leo Messi, de la Inter Miami, este cel mai bine plătit jucător din Liga profesionistă nord-americană de fotbal, cu un salariu de 20.446.000 de dolari, potrivit listei publicate de Major League Soccer (MLS), transmite EFE.

Messi are un salariu de bază de 12 milioane de dolari pe an, dar “compensaţia garantată” se ridică la 20,4 milioane de dolari, incluzând prime şi alte variabile, precizează sursa menţionată.

Lionel Messi, salariu de peste 20 de milioane de dolari

Mijlocaşul ofensiv român Alexandru Băluţă, care a semnat recent cu Los Angeles FC, are venituri anuale de 768.900 de dolari (salariu de bază 720.000 de dolari).

Starul echipei californiene, atacantul sud-coreean Heung-Min Son, are al doilea salariu din ligă, cotat la 11.152.000 de dolari. Podiumul este completat de mijlocaşul spaniol Sergio Busquets (Inter Miami), cu 8,7 milioane de dolari.

De remarcat că atacantul uruguayan Luis Suarez (Inter Miami) primeşte doar 1,5 milioane de dolari.

Internaţionalul român de juniori Ştefan Chirilă, atacantul echipei FC Cincinnati, are un salariu de 95.402 de dolari.

Internaţionalul român Enes Sali (FC Dallas) atinge 370.000 de dolari, mai puţin decât internaţionalul canadian de origine română Theo Corbeanu (Toronto FC), care are 411.625 de dolari.

Pe lista figurează şi doi internaţionali americani de juniori, care au şi cetăţenie română: mijlocaşul Luca Moisă (Real Salt Lake), cu 104.000 de dolari, şi extrema Robert Turdean (Chicago Fire), cu 113.549 de dolari.

