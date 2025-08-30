Andrei Coubiş semnează cu noua echipă, după ce a refuzat-o pe Dinamo. Prima reacţie după transfer - Antena Sport

Andrei Coubiş e la un pas să semneze cu noua echipă, Sampdoria, după ce a refuzat-o pe Dinamo. Deşi “câinii” au insistat pentru transferul lui, fundaşul de 21 de ani, care aparţine de AC Milan, a decis să-şi continue cariera în Italia.
Andrei Coubiş s-a înţeşes cu cei de la Sampdoria, formaţie din Serie B. Echipa s-a salvat in extremis de la retrogradarea în al treilea eşalon, la penalty-uri, în barajul cu Spezia.
Transferul lui Andrei Coubiş la Sampdoria a fost anunţat de Gianluca Di Marzio, jurnalistul italian specializat în transferuri. El l-a surprins pe tânărul fundaş român atunci când a ajuns la Sampdoria, pentru a efectua vizita medicală.
“Sunt gata să încep. Abia aștept să îi văd pe fani la stadion”, a fost reacţie scurtă a lui Andrei Coubiş, după transferul la Sampdoria.
Andrei Coubiş a făcut parte din lotul echipei mari a lui AC Milan, în cantonamentul din această vară, el bifând minute în amicalele cu Chelsea sau Leeds.
Recent, Andrei Nicolescu dezvăluia faptul că Dinamo ajunsese la o înţelegere cu cei de la AC Milan pentru transferul lui Andrei Coubiş. Ultimul detaliu care stătea în calea mutării erau detaliile din contractul jucătorului, care în cele din urmă a preferat să rămână în Italia.
Dinamo îl transferă pe Adrian Mazilu
Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Adrian Mazilu (19 ani) va semna un contract cu gruparea bucureşteană după ce va efectua vizita medicală şi a precizat că acesta este exact genul de jucător pe care îl căuta.