Andrei Coubiş semnează cu noua echipă, după ce a refuzat-o pe Dinamo. Prima reacţie după transfer - Antena Sport

Andrei Coubiş e la un pas să semneze cu noua echipă, Sampdoria, după ce a refuzat-o pe Dinamo. Deşi “câinii” au insistat pentru transferul lui, fundaşul de 21 de ani, care aparţine de AC Milan, a decis să-şi continue cariera în Italia.

Andrei Coubiş s-a înţeşes cu cei de la Sampdoria, formaţie din Serie B. Echipa s-a salvat in extremis de la retrogradarea în al treilea eşalon, la penalty-uri, în barajul cu Spezia.

Transferul lui Andrei Coubiş la Sampdoria a fost anunţat de Gianluca Di Marzio, jurnalistul italian specializat în transferuri. El l-a surprins pe tânărul fundaş român atunci când a ajuns la Sampdoria, pentru a efectua vizita medicală.

“Sunt gata să încep. Abia aștept să îi văd pe fani la stadion”, a fost reacţie scurtă a lui Andrei Coubiş, după transferul la Sampdoria.

.@sampdoria, iniziate le visite mediche di Andrei Coubis: “Sono pronto per cominciare, non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio” @MarcoBovicelli pic.twitter.com/c5yrPJPQZu

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2025