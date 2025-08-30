Andrei Coubiş semnează cu noua echipă, după ce a refuzat-o pe Dinamo. Prima reacţie după transfer - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Coubiş semnează cu noua echipă, după ce a refuzat-o pe Dinamo. Prima reacţie după transfer

Publicat: 30 august 2025, 12:47

Andrei Coubiş, la AC Milan/ Profimedia

Andrei Coubiş e la un pas să semneze cu noua echipă, Sampdoria, după ce a refuzat-o pe Dinamo. Deşi “câinii” au insistat pentru transferul lui, fundaşul de 21 de ani, care aparţine de AC Milan, a decis să-şi continue cariera în Italia.

Andrei Coubiş s-a înţeşes cu cei de la Sampdoria, formaţie din Serie B. Echipa s-a salvat in extremis de la retrogradarea în al treilea eşalon, la penalty-uri, în barajul cu Spezia.

Andrei Coubiş semnează cu noua echipă, după ce a refuzat-o pe Dinamo

Transferul lui Andrei Coubiş la Sampdoria a fost anunţat de Gianluca Di Marzio, jurnalistul italian specializat în transferuri. El l-a surprins pe tânărul fundaş român atunci când a ajuns la Sampdoria, pentru a efectua vizita medicală.

“Sunt gata să încep. Abia aștept să îi văd pe fani la stadion”, a fost reacţie scurtă a lui Andrei Coubiş, după transferul la Sampdoria.

Andrei Coubiş a făcut parte din lotul echipei mari a lui AC Milan, în cantonamentul din această vară, el bifând minute în amicalele cu Chelsea sau Leeds.

Recent, Andrei Nicolescu dezvăluia faptul că Dinamo ajunsese la o înţelegere cu cei de la AC Milan pentru transferul lui Andrei Coubiş. Ultimul detaliu care stătea în calea mutării erau detaliile din contractul jucătorului, care în cele din urmă a preferat să rămână în Italia.

Dinamo îl transferă pe Adrian Mazilu

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Adrian Mazilu (19 ani) va semna un contract cu gruparea bucureşteană după ce va efectua vizita medicală şi a precizat că acesta este exact genul de jucător pe care îl căuta.

“Mazilu efectuează în prezent un control medical şi cred că transferul lui va fi bine în cele din urmă. Cunoaştem totul despre el, despre accidentările lui. Am vorbit deja cu el şi este bucuros să ni se alăture. Mazilu este genul de jucător pe care îl căutam, tânăr, cu mult potenţial. Tot ce am văzut la el înainte de accidentare a fost la cel mai înalt nivel.

Obiectivul nostru este să aducem jucători de perspectivă pentru a nu schimba lotul în fiecare vară sau iarnă. Eu îmi doresc să construiesc o echipă care să fie competitivă pentru o perioadă mai lungă”, a explicat tehnicianul.

