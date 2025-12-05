România știe unde și când va juca meciurile de la Cupa Mondială în caz de calificare. Singura necunoscută - Antena Sport

Închide meniul
România știe unde și când va juca meciurile de la Cupa Mondială în caz de calificare. Singura necunoscută

Andrei Nicolae Publicat: 5 decembrie 2025, 22:43

Momentul în care play-off-ul României e extras la tragerea la sorți / Antena Sport

România și-a aflat în urmă cu puțin timp posibilele adversare de la Cupa Mondială din 2026 pe care le va întâlni în caz de calificare. “Tricolorii” vor înfrunta Statele Unite, Australia și Paraguay și cunosc deja detalii și legate de program, în acest moment orele de disputare a partidelor fiind singurul aspect care stă sub semnul întrebării.

România ar urma să debuteze la turneul final din America de Nord pe pământ canadian, în Vancouver, contra Australiei. Duelul dintre țara care va veni din play-off-ul C și cea de la Antipozi se va disputa pe 13 iunie pe BC Place, o arenă cu 54.000 de locuri.

Când joacă România cu gazda Mondialului, Statele Unite ale Americii?

Următoarea partidă a elevilor lui Mircea Lucescu ar fi contra Paraguayului, în San Fransisco, pe Levi’s Staium, care poate aduna 71.000 de oameni. Meciul este programat pe 19 iunie.

Posibillul ultim duel din grupa României ar fi cel contra gazdelor din Statele Unite ale Americii. Partida respectivă e programată pe 25 iunie pe SoFi Stadium, care are o capacitate de 70.000 de locuri.

Necunoscuta legată de toate partidele de la Mondial, și anume orele de disputare, se va afla sâmbătă, în urma unui nou eveniment desfășurat de FIFA.

Programul României la World Cup 2026, dacă merge la Mondial:

  • 13 iunie: Australia – România (BC Place, Vancouver – 54.000 de locuri)
  • 19 iunie: România – Paraguay (Levi’s Stadium, San Francisco – 71.000 de locuri)
  • 25 iunie: România – SUA (SoFi Stadium, Los Angeles – 70.000 de locuri)

Grupele complete de la Cupa Mondială

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
  • Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
  • Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
