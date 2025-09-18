Anghel Iordănescu a reacționat după moartea lui Florin Marin: "O mare pierdere!" - Antena Sport

Anghel Iordănescu a vorbit despre Florin Marin, care a murit la 72 de ani, în decursul zilei de 18 septembrie. Fostul selecționer s-a declarat șocat, la auzul veștii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Marin s-a stins după o luptă cu o boală gravă. Acesta s-a aflat internat în spital, în ultimele săptămâni.

Ce a spus Anghel Iordănescu după moartea lui Florin Marin

Anghel Iordănescu a transmis condoleanțe familiei lui Florin Marin. Fostul selecționer al echipei naționale a mai spus că dispariția acestuia reprezintă o mare pierdere pentru fotbal.

„Aoleu! Aoleu! Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanțe familiei, o mare pierdere pentru fotbal în general, pentru oamenii care l-au cunoscut și l-au apreciat, pentru că a fost un jucător special.

(n.r. Ne puteți spune și cum era dumnealui ca om, pentru că dumneavoastră l-ați cunoscut foarte bine?) Acum chiar nu pot să vă spun, m-ați șocat cu vestea asta. Regret din suflet, o mare pierdere pentru toți cei care au jucat împreună cu el. Mi-ați dat o veste groaznică!”, a spus Anghel Iordănescu, citat de iamsport.ro.