Anghel Iordănescu a reacționat după moartea lui Florin Marin: "O mare pierdere!" - Antena Sport

Anghel Iordănescu a vorbit despre Florin Marin, care a murit la 72 de ani, în decursul zilei de 18 septembrie. Fostul selecționer s-a declarat șocat, la auzul veștii.
Florin Marin s-a stins după o luptă cu o boală gravă. Acesta s-a aflat internat în spital, în ultimele săptămâni.
Ce a spus Anghel Iordănescu după moartea lui Florin Marin
Anghel Iordănescu a transmis condoleanțe familiei lui Florin Marin. Fostul selecționer al echipei naționale a mai spus că dispariția acestuia reprezintă o mare pierdere pentru fotbal.
„Aoleu! Aoleu! Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanțe familiei, o mare pierdere pentru fotbal în general, pentru oamenii care l-au cunoscut și l-au apreciat, pentru că a fost un jucător special.
(n.r. Ne puteți spune și cum era dumnealui ca om, pentru că dumneavoastră l-ați cunoscut foarte bine?) Acum chiar nu pot să vă spun, m-ați șocat cu vestea asta. Regret din suflet, o mare pierdere pentru toți cei care au jucat împreună cu el. Mi-ați dat o veste groaznică!”, a spus Anghel Iordănescu, citat de iamsport.ro.
- Newcastle – Barcelona și Manchester City – Napoli se joacă ACUM! Primele rezultate ale serii de Champions League
- Florin Marin a murit la 72 de ani!
- Coincidență incredibilă în Champions League! Este doar a doua oară când se întâmplă asta
- Mihai Stoica anunță o schimbare importantă la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri”
- Probleme pentru Africa de Sud, după un meci din preliminariile World Cup 2026. Ce riscă naționala lui Ngezana