Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele iernii. Ce partide vor disputa oltenii în cantonamentul din Antalya - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele iernii. Ce partide vor disputa oltenii în cantonamentul din Antalya

Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele iernii. Ce partide vor disputa oltenii în cantonamentul din Antalya

Viviana Moraru Publicat: 26 decembrie 2025, 13:33

Comentarii
Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele iernii. Ce partide vor disputa oltenii în cantonamentul din Antalya

Jucătorii Universităţii Craiova / Sport Pictures

Universitatea Craiova va efectua un stagiu de pregătire în Antalya (Turcia), în perioada 2-12 ianuarie, în care va susţine două meciuri amicale, a anunţat liderul Superligii, vineri, pe pagina sa de Facebook. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Delegaţia Ştiinţei va decola pe 2 ianuarie de pe Aeroportul Internaţional Craiova şi va fi cazată la Hotelul Regnum Carya. 

Universitatea Craiova și-a stabilit amicalele iernii 

Universitatea va disputa partide de pregătire pe 7 ianuarie cu Konyaspor (locul 13 în prima ligă turcă), la care joacă românul Marius Ştefănescu, şi pe 10 ianuarie cu VfB Stuttgart II (locul 10 în liga a treia germană). 

Echipa antrenată de portughezul Filipe Sousa va juca primul său meci oficial din 2026 pe 19 ianuarie, în deplasare, cu Petrolul Ploieşti, în etapa a 22-a a Superligii. 

Oltenii au încheiat 2025 cu o victorie categorică, scor 5-0, cu Csikszereda. Trupa din Bănie a terminat anul cu 40 de puncte, având un avans de un punct față de Rapid. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
Observator
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
Cum a ajuns Alex Musi de la FCSB la Dinamo: „El m-a dorit şi m-a convins. În vestiar suntem o familie”
Fanatik.ro
Cum a ajuns Alex Musi de la FCSB la Dinamo: „El m-a dorit şi m-a convins. În vestiar suntem o familie”
18:22
Naționala lui Mario Marinică, egal la Cupa Africii pe Națiuni! Poate obține calificarea în meciul contra echipei lui Ngezana
18:10
EXCLUSIVA vorbit din nou despre oferta refuzată de Cristi Chivu, înainte să preia Inter: “Asta a fost dorinţa lui”
17:42
Despărțirea de Ferrero, primul pas spre retragere? Avertisment pentru Carlos Alcaraz: “Sunt îngrijorată”
17:29
David Popovici, în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025
16:48
Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în L’Equipe: “Unii nu au asta în gene”
16:25
EXCLUSIVCe s-a întâmplat cu Denis Alibec la FCSB: “S-a pripit când a făcut alegerea”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 3 Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu 4 “Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj 5 FotoDaniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali 6 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1