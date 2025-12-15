"Ar putea fi un nou Ancelotti, Guardiola, Mourinho". Pițurcă a numit fără ezitare antrenorul român al anului - Antena Sport

Victor Pițurcă a vorbit în cadrul unui interviu despre cine ar merita să obțină titlul de antrenorul anului în România, iar fostul selecționer nici nu a stat pe gânduri. În opinia sa, Cristi Chivu este cel care trebuie să câștige distincția care este acordată în urma unei anchete a Gazetei Sporturilor.
Pițurcă a analizat modul în care tehnicianul din Reșița a preluat-o pe Inter și a schimbat fața echipei, fiind în acest moment lider alături de “nerazzurri” în Serie A. Fostul mare fotbalist al Stelei a mers mai departe și a declarat că în viziunea sa, Cristi Chivu ar putea să ajungă să intre într-un “club” select din care fac parte unii dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului.
Cristi Chivu, antrenorul român al anului 2025 pentru Victor Pițurcă
Cristi Chivu a devenit antrenorul lui Inter în această vară, iar românul a avut în primele luni atât contestatari, cât și admiratori. Criticat pentru modul în care a gestionat alături de echipa sa meciurile mari (eșecuri cu Atletico, Juventus, Liverpool, AC Milan, Napoli), românul este cu echipa sa pe primul loc în Serie A, iar în Champions League nu tremură pentru calificarea în fazele eliminatorii.
După ce a văzut cum s-a descurcat fostul său elev de la națională pe Giuseppe Meazza, Pițurcă a explicat de ce îl vede pe el antrenorul anului. În ceea ce privește strict tehnicienii din Liga 1, fostul atacant a dat două nume: Costel Gâlcă și Leo Grozavu.
“Evident, per total l-aș desemna primul pe Cristi Chivu. De fapt, Chivu pe primele 3 locuri! Ce realizează Chivu cu Inter e formidabil. Inter era o echipă dusă, uzată, îmbătrânită, când a venit el. A resuscitat-o, performanțele lui sunt formidabile. Inter nu a făcut investiții mari, nu a adus cine știe ce fotbaliști, însă conduce Serie A.
Ce a realizat Chivu cu Inter chiar nu mă așteptam nici eu, dar iată că el a reușit, ceea ce înseamnă că are perspective mari să ajungă un antrenor foarte mare.
Trebuie să obțină rezultate cu Inter și ar putea fi un nou Ancelotti, Guardiola, Mourinho, antrenori care s-au perindat la cluburile mari ale Europei. Dacă intră în grupul ăsta, e extraordinar pentru el!
Chivu la echipa națională? Nu acum, mai pe final de carieră… Sunt sigur că își dorește foarte mult să antreneze România, dar asta mai încolo, deși în fotbal nu se știe niciodată“, a spus fostul mare jucător și selecționer, potrivit gsp.ro.
