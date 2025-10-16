Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Austria renunță la o regulă care a generat controverse în Liga 1: "Cluburile au votat în unanimitate" - Antena Sport

Home | Fotbal | Austria renunță la o regulă care a generat controverse în Liga 1: “Cluburile au votat în unanimitate”

Austria renunță la o regulă care a generat controverse în Liga 1: “Cluburile au votat în unanimitate”

Andrei Nicolae Publicat: 16 octombrie 2025, 12:16

Comentarii
Austria renunță la o regulă care a generat controverse în Liga 1: Cluburile au votat în unanimitate

Jucătorii lui Sturm Graz, liderul din Austria, bucurându-se / Profimedia

Campionatul Austriei, care se desfășoară sub același tip de format ca cel al României, va suferi o modificare importantă începând cu sezonul viitor. Cei ce se ocupă de soarta competiției intitulată Bundesliga au decis ca punctele din play-off și play-out să nu mai fie înjumătățite.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CEO-ul campionatului, Christian Ebenbauer, a făcut acest anunț, spunând că regula pe care urmează să o schimbe a fost un subiect adus des în discuție. Aceeași situație se întâmplă și în România, unde înjumătățirea punctelor după play-off și play-out a împărțit Liga 1 în două tabere.

Austria schimbă regulile

Țara din centrul Europei a decis să își desfășoare campionatul pe sistemul play-off / play-out din anul 2018, iar de atunci formatul a fost identic cu cel din România. În Austria sunt 12 formații, linia se trage chiar la jumătate, după care primele șase cluburi se bat pentru titlu, iar celelalte pentru evitarea retrogradării.

Totul urmează să se schimbe însă din sezonul viitor, după ce toate cluburile au votat pentru eliminarea regulii potrivit căreia punctele se înjumătățesc:

Formatul cu 12 echipe s-a dovedit un adevărat succes de la introducerea lui, în 2018. În vreme ce formatul a fost în general satisfăcător, mai ales din perspectiva sportivă, înjumătățirea punctelor după sezonul regular a fost un subiect adus recurent în discuție.

Reclamă
Reclamă

Cluburile au votat acum în unanimitate să suspende înjumătățirea punctelor începând din sezonul următor. Totuși, suntem convinși că formatul rămâne atractiv și că oferă multe elemente entuziasmante pe parcursul întregului sezon“, a anunțat Christian Ebenbauer, potrivit gsp.ro.

În Liga 1, Dan Petrescu a fost de-a lungul timpului unul dintre cei mai mari contestatari ai acestei reguli. În trecut, fostul antrenor de la CFR Cluj spunea că “înjumătăţirea punctelor este cea mai mare prostie din istoria fotbalului“.

Din sezonul viitor, Belgia, o altă țare care avea sistemul de play-off / play-out, va renunța complet la acest format.

"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Observator
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
13:07
Când joacă FCSB, Dinamo, Rapid și Univ. Craiova în prima etapă a Cupei României. Programul complet
12:29
VideoGrand Prix, ediţia 30: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Statelor Unite
12:28
Carlos Alcaraz apără turneul din Arabia Saudită: “Uneori oamenii nu ne înţeleg”
12:16
Cine e favorita specialiştilor la câştigarea Ligii 1. Cotă uriaşă pentru FCSB
11:53
Problemele se țin lanț de FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica: “Nici el nu e foarte bine. E ceva la noi…”
11:48
Starul lui Inter l-a comparat pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho: “Asta ne ajută să câştigăm meciurile”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator” 2 “Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu 3 “Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată 4 Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo 5 Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter 6 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”