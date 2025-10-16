Austria renunță la o regulă care a generat controverse în Liga 1: "Cluburile au votat în unanimitate" - Antena Sport

Campionatul Austriei, care se desfășoară sub același tip de format ca cel al României, va suferi o modificare importantă începând cu sezonul viitor. Cei ce se ocupă de soarta competiției intitulată Bundesliga au decis ca punctele din play-off și play-out să nu mai fie înjumătățite.
CEO-ul campionatului, Christian Ebenbauer, a făcut acest anunț, spunând că regula pe care urmează să o schimbe a fost un subiect adus des în discuție. Aceeași situație se întâmplă și în România, unde înjumătățirea punctelor după play-off și play-out a împărțit Liga 1 în două tabere.
Austria schimbă regulile
Țara din centrul Europei a decis să își desfășoare campionatul pe sistemul play-off / play-out din anul 2018, iar de atunci formatul a fost identic cu cel din România. În Austria sunt 12 formații, linia se trage chiar la jumătate, după care primele șase cluburi se bat pentru titlu, iar celelalte pentru evitarea retrogradării.
Totul urmează să se schimbe însă din sezonul viitor, după ce toate cluburile au votat pentru eliminarea regulii potrivit căreia punctele se înjumătățesc:
“Formatul cu 12 echipe s-a dovedit un adevărat succes de la introducerea lui, în 2018. În vreme ce formatul a fost în general satisfăcător, mai ales din perspectiva sportivă, înjumătățirea punctelor după sezonul regular a fost un subiect adus recurent în discuție.
Cluburile au votat acum în unanimitate să suspende înjumătățirea punctelor începând din sezonul următor. Totuși, suntem convinși că formatul rămâne atractiv și că oferă multe elemente entuziasmante pe parcursul întregului sezon“, a anunțat Christian Ebenbauer, potrivit gsp.ro.
În Liga 1, Dan Petrescu a fost de-a lungul timpului unul dintre cei mai mari contestatari ai acestei reguli. În trecut, fostul antrenor de la CFR Cluj spunea că “înjumătăţirea punctelor este cea mai mare prostie din istoria fotbalului“.
Din sezonul viitor, Belgia, o altă țare care avea sistemul de play-off / play-out, va renunța complet la acest format.
