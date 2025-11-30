Fotbalistul inventat de Mircea Lucescu la naţionala României, ofertat de FCSB şi Dinamo! "Ni-l dorim" - Antena Sport

Mircea Lucescu a surprins pe toată lumea atunci când l-a convocat pe Lisav Eissat la naţionala României. Fotbalistul a avut evoluţii apreciate sub tricolor, iar FCSB şi Dinamo au anunţat că sunt interesate să-l transfere pe fotbalistul inventat de Mircea Lucescu la naţionala României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe val de când a fost convocat de Mircea Lucescu la naționala României, Lisav Eissat este dorit inclusiv la Dinamo. Şanse ca Eissat să vină în fotbalul românesc sunt mari, mai ales că şi Mircea Lucescu i-a recomandat să se transfere în Liga 1!

Fundașul central Lisav Eissat, care pe 13 ianuarie va împlini 21 de ani, este legitimat la echipa israeliană Maccabi Haifa. „Eissat are reale calități, evident că ni-l dorim, dar e drum lung până acolo, dar nu din cauza lui, ci din cauza clubului la care activează acum. Am văzut declarația dinspre FCSB, nu știu ce să zic. Încercăm să-l aducem, dar este foarte complicat”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru Fanatik.

Cine este Lisav Eissat, jucătorul inventat de Mircea Lucescu

Lisav Naif Eissat s-a născut pe 13 ianuarie 2005, la Haifa, într-o familie mixtă. Tatăl său este israelian, iar mama sa româncă. Prin descendența maternă a obținut cetățenia română și eligibilitatea pentru naționala României. Eissat a început fotbalul la Hapoel Haifa, unde a atras atenția prin fizicul său impunător (1,87 m). În 2024 a semnat cu Maccabi Haifa, una dintre cele mai mari echipe din Israel, dar a fost împrumutat la Hapoel Hadera pentru experiență. La Hadera a jucat 28 de meciuri și a marcat trei goluri, performanțe care i-au crescut cota pe Transfermarkt la 300.000 de euro, de trei ori mai mult față de anul precedent. El joacă din sezonul 2024-2025 pentru Maccabi Haifa.