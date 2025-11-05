Averea strânsă de Istvan Kovacs din fotbal. Centralul are în conturi o sumă fabuloasă - Antena Sport

Istvan Kovacs cunoaşte vârful carierei ca arbitru. El este acum omul momentului în întreaga lume, după ce a arbitrat Liverpool – Real Madrid, iar decizia lui, de a nu acorda penalty pentru englezi, a fost intens discutată.

Ajuns la 40 de ani, Istvan Kovacs a adunat o avere în sezonul 2024-2025, cel mai bun din cariera sa. Arbitrul finalei Ligii Campionilor PSG – Inter Milano 5-0 a cumulat câștiguri totale de peste 150.000 de euro! Banii au fost proveniţi din meciurile la care a fost central, dar şi de la cele în care a avut rolul de arbitru de rezervă sau s-a aflat în camera VAR.

Un alt meci important arbitrat de român a fost cel de la Campionatul Mondial al Cluburilor, dintre PSG și Atletico Madrid. Numai pentru acel meci, el a încasat aproximativ 6.500 de euro, nefiind incluse cheltuielile de cazare și transport în SUA. Partidele din Champions League și Europa League (preliminarii, grupe și faze eliminatorii) au reprezentat sursa de bază de venit pentru Kovacs în stagiunea 2024-2025. 71.700 de euro a câștigat astfel cel mai bun arbitru român în activitate numai prin prezenţa la prestigioasele competiţii europene. Vezi aici toate sumele pe care Istvan Kovacs le-a primit în sezonul 2024-2025.

Istvan Kovacs este nominalizat la titlul de cel mai bun arbitru din lume

Performanţă uriaşă reuşită de Istvan Kovacs! Românul se numără printre cei 25 de centrali nominalizați de IFFHS pentru distincția de cel mai bun arbitru din lume. El pare favorit să câştige mai ales că a condus finala Champions League. Conforma Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului, Istvan Kovacs se află pe lista arbitrilor care concurează pentru titlul de cel mai bun arbitru din lume. Alături de Kovacs se mai regăsesc pe listă centrali precum Clement Turpin, Michael Oliver, Maurizio Mariani, Francois Letexier, Szymon Marciniak și Jose Maria Sanchez. Anul 2025 i-a adus românului o serie de partide importante pe care le-a condus, dintre care șapte de Champions League, printre care Real Madrid – Manchester City, Liverpool – PSG și finala competiției, PSG – Inter. În plus, Istvan Kovacs a arbitrat meciul PSG – Atletico Madrid de la Campionatul Mondial al Cluburilor.