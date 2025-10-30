Istvan Kovacs este nominalizat la titlul de cel mai bun arbitru din lume - Antena Sport

Închide meniul
Istvan Kovacs este nominalizat la titlul de cel mai bun arbitru din lume

Publicat: 30 octombrie 2025, 18:14

Istvan Kovacs, în timpul finalei Champions League / Profimedia

Performanţă uriaşă reuşită de Istvan Kovacs! Românul se numără printre cei 25 de centrali nominalizați de IFFHS pentru distincția de cel mai bun arbitru din lume. El pare favorit să câştige mai ales că a condus finala Champions League.

Conforma Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului, Istvan Kovacs se află pe lista arbitrilor care concurează pentru titlul de cel mai bun arbitru din lume. Alături de Kovacs se mai regăsesc pe listă centrali precum Clement Turpin, Michael Oliver, Maurizio Mariani, Francois Letexier, Szymon Marciniak și Jose Maria Sanchez

Anul 2025 i-a adus românului o serie de partide importante pe care le-a condus, dintre care șapte de Champions League, printre care Real Madrid – Manchester City, Liverpool – PSG și finala competiției, PSG – Inter. În plus, Istvan Kovacs a arbitrat meciul PSG – Atletico Madrid de la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Rezultatul final va fi publicat după 10 decembrie 2025, anunță IFFHS, pe site-ul oficial.

