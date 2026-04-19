„Mai avem trofee de câștigat”. Vincent Kompany, cu gândul la „triplă” după ce Bayern a câștigat titlul în Bundesliga

Vincent Kompany a oferit o primă reacție, după ce Bayern a învins-o pe Stuttgart, scor 4-2, și a câștigat titlul în Bundesliga. Bavarezii și-au adjudecat marele trofeu cu patru etape înainte de finalul sezonului.

Bayern a cucerit al 35-lea titlu din istorie și al 13-lea, din ultimii 14 ani. Singura echipă care a întrerupt seria fabuloasă a bavarezilor a fost Bayer Leverkusen, în 2024.

Vincent Kompany, cu gândul la „triplă” după ce Bayern a câștigat titlul în Bundesliga

Vincent Kompany s-a bucurat pe deplin de al doilea titlu cucerit alături de Bayern. Antrenorul bavarezilor a transmis că fiecare trofeu câștigat reprezintă o bucurie uriașă pentru el.

De asemenea, Kompany nu a uitat de faptul că Bayern este în cursa pentru a reuși „tripla”, în acest sezon. Belgianul a amintit de semifinala „de foc” cu PSG, din Champions League, cât și de cea cu Bayer Leverkusen, din Cupa Germaniei.

„E minunat. Pentru mine, fiecare titlu e ca primul titlu. Trebuie să ne bucurăm de aceste momente, pentru că e o muncă extraordinară în spatele lor, pe parcursul mai multor ani, nu doar a acestui sezon. Deci trebuie să ne bucurăm când se întâmplă.