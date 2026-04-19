Home | Fotbal | Bundesliga | „Mai avem trofee de câștigat”. Vincent Kompany, cu gândul la „triplă” după ce Bayern a câștigat titlul în Bundesliga

Viviana Moraru Publicat: 19 aprilie 2026, 22:09

Comentarii
Vincent Kompany, bucurie după ce Bayern a câștigat titlul în Bundesliga/ Profimedia

Vincent Kompany a oferit o primă reacție, după ce Bayern a învins-o pe Stuttgart, scor 4-2, și a câștigat titlul în Bundesliga. Bavarezii și-au adjudecat marele trofeu cu patru etape înainte de finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bayern a cucerit al 35-lea titlu din istorie și al 13-lea, din ultimii 14 ani. Singura echipă care a întrerupt seria fabuloasă a bavarezilor a fost Bayer Leverkusen, în 2024.

Vincent Kompany s-a bucurat pe deplin de al doilea titlu cucerit alături de Bayern. Antrenorul bavarezilor a transmis că fiecare trofeu câștigat reprezintă o bucurie uriașă pentru el.

De asemenea, Kompany nu a uitat de faptul că Bayern este în cursa pentru a reuși „tripla”, în acest sezon. Belgianul a amintit de semifinala „de foc” cu PSG, din Champions League, cât și de cea cu Bayer Leverkusen, din Cupa Germaniei.

E minunat. Pentru mine, fiecare titlu e ca primul titlu. Trebuie să ne bucurăm de aceste momente, pentru că e o muncă extraordinară în spatele lor, pe parcursul mai multor ani, nu doar a acestui sezon. Deci trebuie să ne bucurăm când se întâmplă.

Reclamă
Reclamă

Sezonul nu s-a încheiat încă. Încă mai avem lucruri de câștigat. Întâlnim PSG în Champions League, campioana en-titre, probabil e cea mai dificilă provocare. Dar înainte de asta, avem meci cu Leverkusen”, a transmis Vincent Kompany, după ce Bayern a câștigat titlul.

Bayern Munchen a câştigat pentru a 35-a oară titlul de campioană a Germaniei, o încununare care marchează începutul unui sezon de primăvară plin de succese la München, echipa fiind încă în cursă în semifinalele Ligii Campionilor şi ale Cupei Germaniei.

Reclamă

Duminică, cu nouă zile înaintea deplasării la Paris pentru manşa tur a semifinalelor Ligii Campionilor, Bayern nu a ratat prima ocazie de a-şi asigura titlul, oferită pe tavă de Borussia Dortmund sâmbătă (înfrângere la Hoffenheim cu 2-1). În faţa celor 75.000 de spectatori de la Allianz Arena, coechipierii lui Joshua Kimmich, căpitan în absenţa lui Manuel Neuer, s-au impus cu 4-2 în faţa VfB Stuttgart, o a şaptea victorie obţinută după ce au fost conduşi la scor (25 de puncte câştigate în total, adăugând patru meciuri terminate la egalitate).

Bayern are 79 de puncte şi este acum de neatins pentru Borussia Dortmund (64). Ca de obicei în acest sezon, a oferit un spectacol duminică împotriva lui Stuttgart, cu goluri marcate de Raphaël Guerreiro (31′), Nicolas Jackson (33′), Alphonso Davies (37′) şi Harry Kane (52′). De la dubla câştigată de Borussia Dortmund în 2011 şi 2012, Bayern a câştigat 13 din ultimele 14 titluri de campioană a Germaniei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
22:53

22:49

22:20

22:17

22:03

21:37

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
