Anunţul despre transferuri făcut de conducerea lui Bayern Munchen, după discuţiile despre Kane la Barca! - Antena Sport

Anunţul despre transferuri făcut de conducerea lui Bayern Munchen, după discuţiile despre Kane la Barca!

Anunţul despre transferuri făcut de conducerea lui Bayern Munchen, după discuţiile despre Kane la Barca!

Anunţul despre transferuri făcut de conducerea lui Bayern Munchen, după discuţiile despre Kane la Barca!

Publicat: 29 noiembrie 2025, 14:32

Anunţul despre transferuri făcut de conducerea lui Bayern Munchen, după discuţiile despre Kane la Barca!

Harry Kane celebrează un gol marcat la Bayern / Profimedia Images

Bayern Munchen nu vizează transferuri în luna ianuarie, în perioada de mercato, deoarece lotul său va fi completat de jucători care revin după accidentări, a declarat directorul sportiv Christoph Freund, scrie DPA.

“În principiu, am învăţat în fotbal să nu exclud niciodată nimic. Dar nu avem acum ceva planificat pentru că suntem bine organizaţi. După accidentări vor reveni Hiroki Ito, Alphonso Davies şi Jamal Musiala. Sperăm că ei vor fi “transferurile” noastre de iarnă şi atunci vom fi foarte bine consolidaţi”, a declarat Freund pentru Sky înainte de meciul de sâmbătă din Bundesliga, de acasă, cu St Pauli.

Bayern Munchen nu se gândeşte la plecarea lui Harry Kane

Bayern vrea să îi prelungească contractul lui Harry Kane, în condiţiile discuţiilor despre interesul Barcei. Fostul atacant al lui Tottenham, care a impresionat la Bayern, mai are contract până în vara lui 2027. El e cotat la 75 de milioane de euro.

“Avem o foaie de parcurs clară cu Harry, am spus că ne vom întâlni împreună la începutul anului. Cred că Harry arată în fiecare meci cât de bine se simte, cât de bine se simte familia sa la Munchen. Cred că este în cea mai bună formă a vieţii sale” , a declarat Max Eberl, membru în consiliul de administraţie al clubului Bayern, însărcinat cu problemele sportive

Fundaşul japonez Ito a revenit deja la antrenamente după o fractură de metatarsian, în timp ce Davies este acum din nou apt după o ruptură de ligament încrucişat.

Campioana Germaniei nu plănuieşte aducerea de noi jucători în următorul mercato

Musiala, în vârstă de 22 de ani, care a suferit o fractură la picior şi o dislocare la gleznă la Campionatul Mondial al Cluburilor din iulie, se pregăteşte deja cu mingea.

Freund s-a referit şi la viitorul portarului Manuel Neuer (39 ani). “Vorbim în repetate rânduri cu Manuel, dar încă nu despre o prelungire a contractului. Probabil vom face asta în primăvară. Cel mai important lucru este să se simtă în formă, să rămână sănătos, să continue să performeze”, a punctat Freund.

