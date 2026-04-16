Sebastian Ujica Publicat: 16 aprilie 2026, 10:36

Comentarii
Bayern a stabilit deja primul transfer pentru sezonul viitor! Sumă record pentru un atacant din Premier League

Jucătorii lui Bayern sărbătores calificarea în semifinalele UEFA Champions League / Getty Images

Bayern Munchen a reușit să treacă de Real Madrid în sferturile UEFA Champions League și are în față semifinala cu PSG. Deși echipa lui Kompany încearcă să realizeze tripla: UCL, Bundesliga, Cupa DFB, Bayern pregătește în paralel strategia pentru sezonul viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Anglia scrie că Bayern a pus ochii pe atacantul Brian Brobbey, iar Sunderland va cere o sumă record în istoria clubului în schimbul atacantului.

Bayern caută atacant

Adus vara trecută de la Ajax Amsterdam pentru 20 de milioane de dolari, Brobbey a impresionat la primul sezon în Premier League. Deși cifrele nu sunt neapărat impresionante, 6 goluri și 1 assist în acest sezon, contribuțiile sale au adus 10 din cele 33 de puncte pe care le-a obținut Sunderland până acum.

Prestațiile lui Brobbey au atras atenția lui Bayern Munchen, scrie Football Transfers. Nicolas Jackson se va întoarce la Chelsea, situația lui Gnabry este și ea incertă, astfel că bavarezii vor un alt vârf care să reprezinte o alternativă la Harry Kane.

Brobbey are însă contract cu Sunderland până în 2029, iar echipa nou promovată cere 40 de milioane de euro în schimbul jucătorului de 24 de ani. Suma ar reprezenta un nou record pentru Sunderland, peste transferul lui Jobe Bellingham din urmă cu un an la Borussia Dortmund, de 30,5 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
Observator
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
Schimbare majoră la Craiova! Decizia care simplifică total startul viitorului sezon pentru Universitatea
Fanatik.ro
Schimbare majoră la Craiova! Decizia care simplifică total startul viitorului sezon pentru Universitatea
11:30

Dani Coman, suspendat o lună de FRF! Ce a făcut preşedintele celor de la FC Argeş
11:24

Ziua decisivă pentru venirea lui Hagi. Comitetul Executiv votează în scurt timp viitorul selecționer
11:01

Vinicius Jr, lăsat în urmă pe arena lui Bayern. De ce a plecat autocarul lui Real fără starul brazilian
10:58

2 milioane de euro pentru Jovo Lukic. Ofertă surpriză pentru jucătorul lui U Cluj
10:35

S-a decis viitorul lui Radu Drăguşin! Va fi vândut la vară
9:56

„Camavinga este un prost!” Sneijder și Thierry Henry n-au avut milă de Real Madrid după eliminare
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor” 6 Prima decizie luată de Costel Gâlcă, după tensiunile izbucnite în vestiarul Rapidului
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”