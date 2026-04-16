Bayern a stabilit deja primul transfer pentru sezonul viitor! Sumă record pentru un atacant din Premier League

Bayern Munchen a reușit să treacă de Real Madrid în sferturile UEFA Champions League și are în față semifinala cu PSG. Deși echipa lui Kompany încearcă să realizeze tripla: UCL, Bundesliga, Cupa DFB, Bayern pregătește în paralel strategia pentru sezonul viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Anglia scrie că Bayern a pus ochii pe atacantul Brian Brobbey, iar Sunderland va cere o sumă record în istoria clubului în schimbul atacantului.

Bayern caută atacant

Adus vara trecută de la Ajax Amsterdam pentru 20 de milioane de dolari, Brobbey a impresionat la primul sezon în Premier League. Deși cifrele nu sunt neapărat impresionante, 6 goluri și 1 assist în acest sezon, contribuțiile sale au adus 10 din cele 33 de puncte pe care le-a obținut Sunderland până acum.

Prestațiile lui Brobbey au atras atenția lui Bayern Munchen, scrie Football Transfers. Nicolas Jackson se va întoarce la Chelsea, situația lui Gnabry este și ea incertă, astfel că bavarezii vor un alt vârf care să reprezinte o alternativă la Harry Kane.

Brobbey are însă contract cu Sunderland până în 2029, iar echipa nou promovată cere 40 de milioane de euro în schimbul jucătorului de 24 de ani. Suma ar reprezenta un nou record pentru Sunderland, peste transferul lui Jobe Bellingham din urmă cu un an la Borussia Dortmund, de 30,5 milioane de euro.