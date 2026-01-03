Bayern Munchen i-a dat răspunsul lui Victor Osimhen! Ce decizie a luat conducerea bavarezilor - Antena Sport

Bayern Munchen are parte de un sezon magnific, iar conducerea nu ia în calcul transferuri în „fereastra” de iarnă. Chiar și așa, anumiți jucători s-au propus la campioana Germaniei.

Este vorba despre Victor Osimhen, atacantul care este în prezent la Galatasaray. Conducerea bavarezilor a venit cu un răspuns pentru starul din Turcia.

Bayern Munchen l-a refuzat pe Victor Osimhen

Victor Osimhen este unul dintre cei mai buni atacanți din Europa la momentul actual, având 12 goluri marcate pentru campioana Turciei, în campionat, respectiv UEFA Champions League.

Cotat de Transfermarkt la 75 de milioane de euro, nigerianul s-a propus în această iarnă la Bayern Munchen, forțând un transfer în campionatul Germaniei.

Oficialii formației antrenate de Vincent Kompany au venit cu un răspuns pentru atacant și au transmis că nu au de gând să îl transfere, neavând nevoie de un vârf, anunță tz.de.