Bayern Munchen i-a decis viitorul, după startul remarcabil de sezon! Contract până în 2029 - Antena Sport

Bayern Munchen a dominat în sezonul trecut campionatul Germaniei, iar în actuala stagiune are 11 victorii în 11 meciuri jucate, în toate competițiile. Aceste rezultate i-au determinat pe cei din conducere să îi propună prelungirea contractului lui Vincent Kompany.

Antrenorul belgian a semnat fără să stea pe gânduri, iar noua înțelegere dintre cele două părți expiră în vara anului 2029. Este un vot de încredere pe care fostul mare fundaș l-a primit.

Vincent Kompany și-a prelungit contractul cu Bayern Munchen

Venirea lui Vincent Kompany pe banca celor de la Bayern Munchen a fost văzută drept o mutare controversată, în condițiile în care acesta retrograda cu Burnley în liga a doua a Angliei.

Chiar și așa, cei din conducere s-au convins că este omul potrivit pentru postul de antrenor, după ce a cucerit la pas titlul în Bundesliga. În acest sezon, echipa are 11 succese din tot atâtea meciuri, iar asta i-a convins pe oficialii clubului să ia o decizie importantă.

Concret, Kompany a semnat prelungirea contractului cu Bayern Munchen, ceea ce înseamnă că va rămâne pe banca bavarezilor până la finalul sezonului 2028/2029. Evident, cea mai mare dorință este câștigarea UEFA Champions League.