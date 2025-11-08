Bayern Munchen s-a oprit la 16 victorii consecutive. Campioana Germaniei putea să piardă, dar Kane a salvat-o - Antena Sport

Jucătorii lui Bayern Munchen după meciul cu Union Berlin / Profimedia Images

Formaţia Bayern Munchen a încheiat, sâmbătă, o serie de 16 victorii consecutive, cu un egal (2-2) împotriva echipei Union Berlin în Bundesliga, dar a reuşit totuşi să-şi mărească avantajul în fruntea clasamentului campionatului Germaniei.

Union a înscris prin Doekhi ’27, ’82, iar pentru Bayern au înscris Luis Diaz ’38 şi Harry Kane ‘90+3.

Union Berlin – Bayern Munchen 2-2

Tot sâmbătă, Bayer Leverkusen a învins Heidenheim cu 6-0 (goluri Schick ‘2, ’22, Hofmann ’16, Poku ’27 şi Maza ‘45+1, ’53).

De asemenea, Hamburger SV a terminat la egalitate cu Borussia Dortmund, scor 1-1, datorită unui gol marcat de Konigsdorffer în minutul 90+7. Pentru Dortmund a înscris Chukwuemeka ’64.

În plus, Hoffenheim a învins cu 3-1 Leipzig, revenind de la 0-1, şi Borussia Monchengladbach s-a impus cu 3-1 în faţa echipei FC Koln.