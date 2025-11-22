Bayern Munchen, revenire spectaculoasă! A câștigat cu scor de tenis după ce a avut emoții în primele 17 minute - Antena Sport

Bayern Munchen a câștigat cu 6-2 meciul de pe teren propriu cu Freiburg, din etapa cu numărul 11 din Bundesliga. Echipa lui Vincent Kompany a început cu stângul duelul de pe Allianz Arena, fiind condusă cu 2-0 după numai 17 minute.

Bavarezii și-au revenit însă rapid și au reușit până la finalul să înscrie de șase ori, stabilind un scor de tenis la finalul partidei.

Bayern Munchen – Freiburg 6-2. Revenire spectaculoasă pentru echipa lui Kompany

După 12 minute de joc pe Allianz Arena, Yuito Suzuki a deschis scorul. La doar cinci minute distanță, asistența de la Munchen era redusă la tăcere, după ce Johan Manzambi a înscris și el. Campioana din Bundesliga a răspuns însă rapid, tânărul de 17 ani, Lennart Karl, noua senzație a bavarezilor, marcând în minutul 22.

Chiar înainte de pauză, în al doilea minut al prelungirilor, Michael Olise a restabilit egalitatea, iar acest gol s-a dovedit a fi o lovitură dură pentru jucătorii lui Freiburg, care nu au avut replică în repriza a doua.

DIESES TEAM! Comeback ist kein Ausdruck für dieses Spiel. 🤯💪

♦️ #FCBSCF | 6-2 | 90’+6 ♦️ pic.twitter.com/PpOGcBCUkx

— FC Bayern München (@FCBayern) November 22, 2025