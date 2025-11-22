Bayern Munchen, revenire spectaculoasă! A câștigat cu scor de tenis după ce a avut emoții în primele 17 minute - Antena Sport

Închide meniul
Bayern Munchen, revenire spectaculoasă! A câștigat cu scor de tenis după ce a avut emoții în primele 17 minute

Publicat: 22 noiembrie 2025, 18:46

Harry Kane, în timpul meciului Bayern Munchen - Freiburg / Profimedia

Bayern Munchen a câștigat cu 6-2 meciul de pe teren propriu cu Freiburg, din etapa cu numărul 11 din Bundesliga. Echipa lui Vincent Kompany a început cu stângul duelul de pe Allianz Arena, fiind condusă cu 2-0 după numai 17 minute.

Bavarezii și-au revenit însă rapid și au reușit până la finalul să înscrie de șase ori, stabilind un scor de tenis la finalul partidei.

Bayern Munchen – Freiburg 6-2. Revenire spectaculoasă pentru echipa lui Kompany

După 12 minute de joc pe Allianz Arena, Yuito Suzuki a deschis scorul. La doar cinci minute distanță, asistența de la Munchen era redusă la tăcere, după ce Johan Manzambi a înscris și el. Campioana din Bundesliga a răspuns însă rapid, tânărul de 17 ani, Lennart Karl, noua senzație a bavarezilor, marcând în minutul 22.

Chiar înainte de pauză, în al doilea minut al prelungirilor, Michael Olise a restabilit egalitatea, iar acest gol s-a dovedit a fi o lovitură dură pentru jucătorii lui Freiburg, care nu au avut replică în repriza a doua.

După un gol anulat de VAR al lui Karl, Bayern a început recitalul. Upamecano i-a adus în avantaj pe bavarezi, în minutul 55, în timp ce Harry Kane a majorat diferența în minutul 60. Nicklas Jackson a dus scorul la 5-2 în minutul 78, pentru ca Michael Olise să reușească dubla în minutul 84 și să stabilească scorul final.

În urma acestui succes, Bayern Munchen a ajuns la 31 de puncte după 11 etape, singurul pas greșit în acest sezon fiind remiza de etapa trecută, de pe terenul lui Union Berlin. Bavarezii sunt la mare distanță de Bayer Leverkusen și Borussia Dortmund, echipele de pe locurile 2 și 3, cu 23, respectiv 22 de puncte.

Pentru Bayern Munchen urmează acum o revenire după mai mulți ani pe Emirates, împotriva lui Arsenal, în UEFA Champions League, urmând ca etapa viitoare să joace tot pe teren propriu, cu St Pauli.

