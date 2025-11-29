Bayern Munchen, victorie dramatică în prelungiri! Bavarezii s-au salvat de la o rușine - Antena Sport

Bayern Munchen a obținut o victorie dramatică în fața lui St. Pauli într-un meci din etapa cu numărul 12 din Bundesliga. Outsideri clar în duelul de pe Allianz Arena, elevii lui Alexander Blessin au fost la un pas de a scoate un egal istoric, însă totul a fost năruit în minutele de prelungiri, când Luis Diaz și Nicolas Jackson au marcat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bayern a învins-o in-extremis pe St. Pauli, ocupanta locului 17 din Bundesliga, la capătul unui meci trăit cu sufletul la gură de fanii bavarezilor. Penultimii clasați din Germania au deschis rapid scorul prin Andreas Hountondji, care în minutul 6 l-a învins pe Manuel Neuer cu un șut la colțul scurt.

Bavarezii au replicat printr-o bară a lui Lennart Kark în minutul 23, după care Tom Bischof a nimerit și el stâlpul din stânga al porții lui Vasilj. Chiar înainte de finalul primei reprize, Raphael Guerreiro a restabilit egalitatea pe Allianz Arena, după ce a fost servit în careu de Luis Diaz. Astfel, cele două echipe au intrat la cabine cu tabela în echilibru.

Bayern, victorie dramatică pe teren propriu cu St. Pauli

Bayern a încercat să preia conducerea în partea a doua, însă prima mare ocazie a venit abia în minutul 81, când Harry Kane a nimerit bara. Meciul părea că se îndreaptă către un egal istoric pentru St. Pauli, însă Luis Diaz a reușit golul care a spălat rușinea care se contura în tabăra bavareză în minutul 90+3.

Luis Díaz with a goal and an assist to rescue all three points for Bayern Munich! 🔥 pic.twitter.com/fnXgKxmSlm

— OneFootball (@OneFootball) November 29, 2025