Bayern Munchen n-a avut milă în meciul cu Hamburg. Bavarezii au făcut "manita" - Antena Sport

Campioana Germaniei, Bayern Munchen a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 5-0, de formaţia Hamburg SV, în a treia etapă din Bundesliga.
După această victorie, echipa lui Vincent Kompany rămâne cu maxim de puncte după primele trei etape.
Bayern Munchen, demonstrație de forță
Bavarezii au turat motoarele încă din start şi după ce Gnabry a deschis scorul, în minutul 3, Aleksandar Pavlovic a înscris în minutul 9, din pasa lui Harry Kane. Gnabry a obţinut un penalti şi Kane l-a transformat, în minutul 26, pentru ca în minutul 29 Luis Diaz a stabilească scorul pauzei, 4-0 pentru gazde.
Kane a reuşit “dubla” cu golul din minutul 62 şi Bayern s-a oprit, învingând cu 5-0 pe Hamburger SV şi făcând nouă puncte din trei partide, punctaj care ajută echipa lui Kompany să fie prima în ierarhia din Bundesliga, potrivit news.ro.
Hamburger SV are un singur punct şi este penultima în subsolul clasamentului.
