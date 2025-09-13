Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bayern Munchen n-a avut milă în meciul cu Hamburg. Bavarezii au făcut "manita" - Antena Sport

Home | Fotbal | Bundesliga | Bayern Munchen n-a avut milă în meciul cu Hamburg. Bavarezii au făcut “manita”

Bayern Munchen n-a avut milă în meciul cu Hamburg. Bavarezii au făcut “manita”

Andrei Nicolae Publicat: 13 septembrie 2025, 22:36

Comentarii
Bayern Munchen n-a avut milă în meciul cu Hamburg. Bavarezii au făcut manita

Jucătorii lui Bayern Munchen, după un gol / Profimedia

Campioana Germaniei, Bayern Munchen a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 5-0, de formaţia Hamburg SV, în a treia etapă din Bundesliga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După această victorie, echipa lui Vincent Kompany rămâne cu maxim de puncte după primele trei etape.

Bayern Munchen, demonstrație de forță

Bavarezii au turat motoarele încă din start şi după ce Gnabry a deschis scorul, în minutul 3, Aleksandar Pavlovic a înscris în minutul 9, din pasa lui Harry Kane. Gnabry a obţinut un penalti şi Kane l-a transformat, în minutul 26, pentru ca în minutul 29 Luis Diaz a stabilească scorul pauzei, 4-0 pentru gazde.

Kane a reuşit “dubla” cu golul din minutul 62 şi Bayern s-a oprit, învingând cu 5-0 pe Hamburger SV şi făcând nouă puncte din trei partide, punctaj care ajută echipa lui Kompany să fie prima în ierarhia din Bundesliga, potrivit news.ro.

Reclamă
Reclamă

Hamburger SV are un singur punct şi este penultima în subsolul clasamentului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Era desfoliată toată faţa". A dat nas în nas cu ursul lânga casă. Lupta cu el l-a băgat în spital
Observator
"Era desfoliată toată faţa". A dat nas în nas cu ursul lânga casă. Lupta cu el l-a băgat în spital
Drama care i-a marcat viața lui Florentin Petre. A fost diagnosticat cu aceeași boală de două ori, chiar atunci când cunoscuse adevăratul succes
Fanatik.ro
Drama care i-a marcat viața lui Florentin Petre. A fost diagnosticat cu aceeași boală de două ori, chiar atunci când cunoscuse adevăratul succes
23:44
Alin Fică, detalii despre transferul picat la Rapid. A dat cărțile pe față după 1-1 cu Metaloglobus
23:29
Metaloglobus – CFR Cluj 1-1. Continuă criza pentru ardeleni! Toate golurile marcate din penalty
23:13
Vladislav Blănuță, tratament “rece” din partea propriilor colegi după debutul la Dinamo Kiev: “Nu e prea bine”
22:32
Momente horror în Rapid – SCM Râmnicu Vâlcea! Jucătoarea giuleștencelor a leșinat și a fost dusă la spital
22:30
LIVE VIDEOFamalicao – Sporting 1-1. FC Porto – Nacional 1-0. Programul etapei din Liga Portugal
22:28
Dennis Man, “retrogradat” după prestațiile sub așteptări. N-a jucat niciun minut în ultimul meci al lui PSV
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 3 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 6 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic