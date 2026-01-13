Un meci din Bundesliga, amânat în ultimul moment: "Riscuri la nivelul acoperişului stadionului" - Antena Sport

Meciul din etapa a 17-a a Bundesligii între Hamburger SV şi Bayer Leverkusen, programat iniţial pentru marţi seara (21:30), a fost amânat în ultimul moment din cauza ninsorilor abundente din weekend.

„Riscurile statice legate de condiţiile meteorologice la nivelul acoperişului stadionului împiedică desfăşurarea meciului din Bundesliga între Hamburger SV şi Bayer Leverkusen”, a explicat Liga Germană de Fotbal (DFL) într-un comunicat marţi seara, cu mai puţin de trei ore înainte de începerea meciului, iniţial programat pentru ora 21:30.

Meciul Hamburg – Bayer Leverkusen a fost amânat din cauza condiţiilor meteo

Noua dată a meciului va fi comunicată ulterior, a adăugat DFL.

În urma furtunii Elli, care a trecut începând de vineri prin nordul şi nord-estul Germaniei, şi a ninsorilor abundente, meciurile dintre St. Pauli (cartier din Hamburg) şi Leipzig şi dintre Werder Bremen şi Hoffenheim nu au putut fi disputate sâmbătă şi au fost amânate pentru marţi, 27 ianuarie (ora 21:30).