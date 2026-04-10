Jucătorul dorit de Real Madrid, Barcelona și Bayern Munchen a semnat până în 2031

Nico Schlotterbeck (26 de ani) este unul dintre cei mai urmăriți stoperi la nivel mondial, fotbalistul german fiind dorit de mai multe cluburi de top din fotbalul european.

Cu o cotă de piață de 55 de milioane de euro, fundașul legitimat la Borussia Dortmund a luat o decizie neașteptată și și-a prelungit contractul cu formația din Bundesliga.

Nico Schlotterbeck este urmărit deja de câteva luni de mai multe cluburi de importante din Europa. Barcelona, Real Madrid și Bayern Munchen și-au manifestat interesul pentru acesta, însă Borussia Dortmund s-a mișcat rapid și l-a convins pe acesta să semneze prelungirea contractului.

Noul acord dintre gruparea germană și stoper este valabil până în vara anului 2031. Anunțul oficial a fost făcut de Dortmund chiar pe conturile oficiale de social media ale clubului.

🚨💛🖤 BREAKING: Nico Schlotterbeck has agreed new deal at Borussia Dortmund until June 2031.

Improved salary, he’ll be among best paid players at BVB. ✍🏼

Schlotterbeck stays despite interest from several clubs in Europe.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2026