Narcisa Lecușanu, după Metz – CSM București 32-27: “Parcă au avut plumb în picioare”

CSM Bucureşti a fost învinsă sâmbătă, în semifinalele Turneului F4 de la Budapesta, de formaţia Metz Handball, scor 32-27 (17-13), şi a ratat finala Ligii Campionilor. CSM va juca pentru medalia de bronz, la fel ca în 2018. Adversară va fi învinsa din a doua semifinală, între Gyor ETO – Brest Bretagne Handball.
Narcisa Lecușanu a analizat jocul CSM Bucureşti a evidenţiat unde s-a pierdut meciul.
“Nu știu de unde s-a rupt firul. Nu mi s-a părut că a fost același CSM ca în meciul cu Esbjerg. Nu a mers nici poarta, ceea ce a fost un mare avantaj în meciurile trecute.
Parcă au avut plumb în picioare. Au avut un zvâc atunci când Metz conducea cu 4 goluri, au fost și unele decizii ale arbitrilor. Nu putem da vina pe arbitraj.
Nici apărarea și nici atacul nu au funcționat, au ratat în situații de 1 la 1 cu portarul, iar încrederea scade.”, a declarat Narcisa Lecușanu, citată de Digi Sport.
Principalele marcatoare ale partidei au fost Maslova 7 goluri, Ostergaard 4, Omoregie 3, Pintea 3, pentru CSM Bucureşti, respectiv Boutktit 8, Valentini 7, pentru Metz, care va juca în premieră în finala Ligii Campionilor.
Duminică, de la ora 16.00, va avea loc finala pentru medalia de bronz, iar de la ora 19.00, finala pentru trofeul sezonului 2026.
CSM Bucureşti s-a calificat la Turneul F4 după ce a eliminat în sferturi formaţia daneză Team Esbjerg (25-26, 37-27). Vicecampioana României s-a calificat direct în sferturi, în urma clasării pe locul 2 în grupa B.
Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu s-a mai calificat la Turneul F4 din 2018, când a obţinut medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.
Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total.
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