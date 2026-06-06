Narcisa Lecușanu, după Metz – CSM București 32-27: “Parcă au avut plumb în picioare”

CSM Bucureşti a fost învinsă sâmbătă, în semifinalele Turneului F4 de la Budapesta, de formaţia Metz Handball, scor 32-27 (17-13), şi a ratat finala Ligii Campionilor. CSM va juca pentru medalia de bronz, la fel ca în 2018. Adversară va fi învinsa din a doua semifinală, între Gyor ETO – Brest Bretagne Handball.

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Narcisa Lecușanu a analizat jocul CSM Bucureşti a evidenţiat unde s-a pierdut meciul.

“Nu știu de unde s-a rupt firul. Nu mi s-a părut că a fost același CSM ca în meciul cu Esbjerg. Nu a mers nici poarta, ceea ce a fost un mare avantaj în meciurile trecute.

Parcă au avut plumb în picioare. Au avut un zvâc atunci când Metz conducea cu 4 goluri, au fost și unele decizii ale arbitrilor. Nu putem da vina pe arbitraj.

Nici apărarea și nici atacul nu au funcționat, au ratat în situații de 1 la 1 cu portarul, iar încrederea scade.”, a declarat Narcisa Lecușanu, citată de Digi Sport.