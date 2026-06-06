“Asta a făcut diferența”. Bojana Popovic a dat verdictul după ce CSM București a fost eliminată din Liga Campionilor

Bojana Popovic a oferit o primă reacție după ce CSM București a fost învinsă de Metz în semifinalele Final 4-ului Champions League de la Budapesta cu scorul de 32-27. Antrenoarea “tigroaicelor” crede că diferența dintre cele două formații s-a făcut la mental, unde franțuzoaicele au stat mai bine.

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CSM București și-a încheiat parcursul fabulos din Champions League în semifinale, unde a fost învinsă de Metz la cinci goluri diferență. “Tigroaicele” vor mai avea un meci de jucat, respectiv finala mică, contra pierzătoarei duelului dintre Gyor și Brest Bretagne.

Concluziile Bojanei Popovic după semifinala dintre CSM București și Metz

După partida disputată în MVP Dome din Budapesta, Bojana Popovic a acordat o primă reacție și a vorbit despre cum sportivele sale au fost prea rigide pe parchet. Ulterior, muntenegreanca a discutat despre momentele în care echipa sa a ratat ocazia de a o prinde pe Metz din urmă.

“Cred că am fost puțin prea rigide, nu am fost relaxate, eu am încercat să le fac să se relaxeze, să încerce să fie ele însele.

De trei, patru ori am fost aproape să le prindem din urmă. Am dat mingea în bară, am lovit portarul. Cred că nu am fost pregătite mental să gestionăm această presiune. Nu înțeleg asta, dar ne-a făcut să nu ne mișcăm cum ne mișcăm de obicei.