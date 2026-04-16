Marie-Louise Eta, prima femeie antrenor din Bundesliga, în faţa debutulu: “Înţeleg perfect că în public există o problemă”

Marie-Louise Eta, noua antrenoare a lui Union Berlin, prima femeie care pregăteşte o echipă din Bundesliga, este la curent cu discuţiile privind numirea sa de săptămâna trecută, dar a declarat joi că se concentrează doar pe readucerea echipei pe calea victoriei, informează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eta a fost numită antrenoare principală interimară sâmbătă pentru restul sezonului, în urma demiterii lui Steffen Baumgart, Union ocupând locul 11 în clasament.

Marie-Louise Eta, după ce a devenit antrenoarea lui Union Berlin: “Lucrurile s-au întâmplat repede”

Ea va pregăti prima echipă masculină până la sfârşitul campaniei, înainte de a trece la echipa feminină a clubului.

“Înţeleg perfect că în public există această problemă (a primei femei ca antrenor în Bundesliga)”, a declarat ea într-o conferinţă de presă înaintea primului său meci de sâmbătă, acasă, contra lui VfL Wolfsburg, o echipă aflată în dificultate.

“Evident că ştiu problema şi nu a fost niciodată vorba despre asta. Este întotdeauna vorba despre fotbal, despre a lucra cu oamenii… şi despre a avea succes. Am încrederea clubului şi sunt fericită pentru asta. Cel mai important lucru acum este să mă pregătesc pentru weekendul împotriva lui Wolfsburg”, a spus Eta.