Marie-Louise Eta, prima femeie antrenor din Bundesliga, în faţa debutulu: “Înţeleg perfect că în public există o problemă”

Alex Masgras Publicat: 16 aprilie 2026, 17:38

Marie-Louise Eta, prima femeie antrenor din Bundesliga, în faţa debutulu: Înţeleg perfect că în public există o problemă

Marie-Louise Eta, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Marie-Louise Eta, noua antrenoare a lui Union Berlin, prima femeie care pregăteşte o echipă din Bundesliga, este la curent cu discuţiile privind numirea sa de săptămâna trecută, dar a declarat joi că se concentrează doar pe readucerea echipei pe calea victoriei, informează Reuters.

Eta a fost numită antrenoare principală interimară sâmbătă pentru restul sezonului, în urma demiterii lui Steffen Baumgart, Union ocupând locul 11 în clasament.

Marie-Louise Eta, după ce a devenit antrenoarea lui Union Berlin: “Lucrurile s-au întâmplat repede”

Ea va pregăti prima echipă masculină până la sfârşitul campaniei, înainte de a trece la echipa feminină a clubului.

“Înţeleg perfect că în public există această problemă (a primei femei ca antrenor în Bundesliga)”, a declarat ea într-o conferinţă de presă înaintea primului său meci de sâmbătă, acasă, contra lui VfL Wolfsburg, o echipă aflată în dificultate.

“Evident că ştiu problema şi nu a fost niciodată vorba despre asta. Este întotdeauna vorba despre fotbal, despre a lucra cu oamenii… şi despre a avea succes. Am încrederea clubului şi sunt fericită pentru asta. Cel mai important lucru acum este să mă pregătesc pentru weekendul împotriva lui Wolfsburg”, a spus Eta.

Întrebată dacă a avut vreo ezitare când a primit oferta de muncă săptămâna trecută, Eta a răspuns: “Nu a fost nimic de luat în considerare. Am fost acasă sâmbătă, aşa că am fost surprinsă iniţial (să primesc apelul), dar apoi m-am bucurat pentru această încredere, iar apoi lucrurile s-au întâmplat repede.”

Eta a spus că ea nu este nicidecum o excepţie în fotbal, femeile ocupând din ce în ce mai multe poziţii cheie la multe cluburi din întreaga lume.

“Au existat antrenoare înaintea mea. Şi în multe alte ţări”, a spus Eta. “Înţeleg problema şi interesul faţă de ea, dar ar fi frumos dacă această problemă nu ar exista şi ar fi vorba doar despre succesul pe teren.”

Marie-Louise Eta: “Sper că de acum oamenii se vor concentra din ce în ce mai mult pe fotbal”

Eta antrena echipa Under-19 a lui Union.

Ea a devenit prima femeie antrenor secund din prima ligă germană cu Union în 2023, dar numirea sa de data aceasta a stârnit şi unele comentarii jignitoare pe reţelele de socializare, care au fost condamnate de club.

“Aceste (comentarii de pe reţelele de socializare) nu mă privesc, deoarece spun mai multe despre cei care postează aceste lucruri decât despre mine sau despre alte persoane despre care ei vorbesc”, a afirmat ea.

“Faptul că numirea mea a devenit atât de importantă ne-a surprins puţin, pentru că pentru noi nu era cazul. Sper că în următorii câţiva ani acest lucru va fi din ce în ce mai rar şi oamenii se vor concentra pe fotbal”, a continuat Eta.

