Cea mai spectaculoasă „remontada” din istoria Mondialului: Portugalia a revenit de la 0-3 și s-a calificat în semifinale

În sferturile Mondialului din 1966, jucat în Anglia, a avut loc una dintre cele mai spectaculoase răsturnări de scor din istoria turneelor finale. Pe 23 iulie, la Liverpool, Portugalia a întâlnit Coreea de Nord, iar desfășurarea meciului a bătut orice previziune.

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Lusitanii, cu o generație de excepție din care se detașa marele Eusébio, se aflau pentru prima dată la o Cupă Mondială, dar erau văzuți printre favoriții la trofeu. De partea cealaltă, nord-coreenii tocmai îi provocaseră o traumă de proporții Italiei, în faza grupelor, un 1-0 care i-a calificat nesperat în runda eliminatorie.

Coreea de Nord a condus Portugalia cu 3-0, după 25 de minute

Chiar dacă asiaticii încurcaseră serios calculele hârtiei, se pare că Portugalia nu prea i-a luat în serios. Europenii au intrat pe vârfuri, convinși că vor obține victoria numai prin simpla prezență pe gazon. Această atitudine avea să-i coste scump. După 25 de minute, Coreea de Nord conducea cu un incredibil 3-0.

Cei peste 40 de mii de spectatori de pe Goodison Park, care au devenit ad-hoc fani ai naționalei asiatice, se pregăteau să fie martori la cea mai mare surpriză din istoria fotbalului. Dimensiunea rezultatului era uriașă, mai ales că în grupe, Portugalia, formație construită pe scheletul marii echipe a lui Benfica Lisabona, dăduse de pământ cu două forțe ale vremii, Ungaria și Brazilia.

● World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie și va fi transmis exclusiv în Universul Antena.