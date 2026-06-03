Cea mai spectaculoasă „remontada” din istoria Mondialului: Portugalia a revenit de la 0-3 și s-a calificat în semifinale

În sferturile Mondialului din 1966, jucat în Anglia, a avut loc una dintre cele mai spectaculoase răsturnări de scor din istoria turneelor finale. Pe 23 iulie, la Liverpool, Portugalia a întâlnit Coreea de Nord, iar desfășurarea meciului a bătut orice previziune.
Lusitanii, cu o generație de excepție din care se detașa marele Eusébio, se aflau pentru prima dată la o Cupă Mondială, dar erau văzuți printre favoriții la trofeu. De partea cealaltă, nord-coreenii tocmai îi provocaseră o traumă de proporții Italiei, în faza grupelor, un 1-0 care i-a calificat nesperat în runda eliminatorie.
Coreea de Nord a condus Portugalia cu 3-0, după 25 de minute
Chiar dacă asiaticii încurcaseră serios calculele hârtiei, se pare că Portugalia nu prea i-a luat în serios. Europenii au intrat pe vârfuri, convinși că vor obține victoria numai prin simpla prezență pe gazon. Această atitudine avea să-i coste scump. După 25 de minute, Coreea de Nord conducea cu un incredibil 3-0.
Cei peste 40 de mii de spectatori de pe Goodison Park, care au devenit ad-hoc fani ai naționalei asiatice, se pregăteau să fie martori la cea mai mare surpriză din istoria fotbalului. Dimensiunea rezultatului era uriașă, mai ales că în grupe, Portugalia, formație construită pe scheletul marii echipe a lui Benfica Lisabona, dăduse de pământ cu două forțe ale vremii, Ungaria și Brazilia.
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Eusébio și un „poker” de poveste
Și atunci a ieșit la rampă Eusébio, în ceea ce avea să devină sursă de inspirație pentru viitoare „remontadas”. Starul portughez, născut în Mozambic, avea 24 de ani și încă își construia legenda. „Pantera Neagră”, așa cum era supranumit, a dirijat asaltul lusitan spre poarta asiatică, iar până la pauză, a marcat de două ori, o dată din penalty.
În repriza secundă, Eusébio, singurul portughez care rivaliza la viteză cu jucătorii iuți din Coreea de Nord, și-a continuat recitalul. În minutul 56, „Pantera” a restabilit egalitatea, cu un șut din unghi. Apoi, peste alte trei minute, Eusébio a făcut „pokerul”. Exasperați, apărătorii nord-coreeni l-au faultat în careu și tot el a transformat lovitura de la 11 metri. José Augusto, în minutul 80, a stabilit scorul final, 5-3 pentru Portugalia, care s-a calificat în semifinale.
„Acela a fost momentul meu special!”
Prestația de la Liverpool i-a consolidat mitul lui Eusébio, care a și recunoscut că acea zi a fost punctul maxim al carierei sale. „Să marchez patru goluri în acel meci a fost momentul meu special. Îmi amintesc clar ce a spus coechipierul meu, Antonio Simões, când eram conduși cu 3-0: ‘Câtă vreme nu primim al patrulea gol, mai avem o șansă.’ Și a avut dreptate”, spunea „Pantera Neagră”, potrivit site-ului FIFA.
Bobby Charlton, rival al lui Eusébio în acei ani, afirma că „aceea a fost una dintre cele mai bune performanțe individuale pe care o să le vezi vreodată”. Și avea dreptate, mai ales că, în afara celor patru goluri marcate, portughezul i-a „terorizat” pur și simplu pe asiatici. Probabil că fără un portar în formă, Coreea de Nord ar fi mai fi încasat câteva goluri din partea lui Eusébio.
Nouă goluri marcate la Mondialul din 1966
În semifinale, Portugalia a fost blocată de țara gazdă, Anglia, care avea să și cucerească trofeul. A fost 1-2, dar Eusébio a marcat din nou. De altfel, „Pantera Neagră” a înscris și în finala mică (2-1 cu Uniunea Sovietică) și astfel a încheiat Mondialul din 1966 cu nu mai puțin de nouă goluri. Acel loc trei rămâne, până azi, cea mai bună performanță a Portugaliei la un Mondial.
După acel turneu, Eusébio a păstrat ritmul și a devenit cel mai important fotbalist din istoria clubului Benfica. „Pantera Neagră” a încetat din viață în 2014, la 71 de ani, dar amintirea acelui Mondial din 1966, și mai cu seamă „pokerul” cu Coreea de Nord, l-a propulsat la statutul de nemuritor.
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