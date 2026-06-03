75 de jucători născuți în Franța vor juca la Mondial pentru alte naționale! Doar 8 țări nu au niciun jucător naturalizat

Franța este țara care dă cei mai mulți jucători prezenți la Campionatul Mondial. Pe lângă cei din lotul ales de către Didier Deschamps, nu mai puțin de 75 de jucători care vor fi prezenți la World Cup sunt născuți în Franța, dar vor reprezenta ale naționale! Majoritatea din aceștia provin din Paris și suburbiile capitalei Franței.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

4 din 5 jucători evoluează pentru țara unde s-au născut

1.248 de jucători sunt în loturile oficiale ale naționalelor prezente la Campionatul Mondial din acest an. Aproximativ 8% dintre ei sunt născuți în Franța! Olanda și Spania sunt alte două țări unde s-au născut mulți jucători care au ales să joace pentru alte naționale.

Există însă și opt țări care nu se bazează deloc pe diaspora și au ales doar jucători născuți pe teritoriul țării. Acestea sunt:

Arabia Saudită

Africa de Sud

Austria

Brazilia

Columbia

Panama

Cehia

Suedia

La polul opus se află Curacao. 25 din cei 26 de jucători din lotul ales de către Dick Advocaat sunt născuți în afara țării. Tahith Chong este numele acestuia, în timp ce toți coechipierii săi s-au născut în Olanda. În total, sunt 289 de jucători la Campionatul Mondial care reprezintă alte țări decât cea în care s-au născut.