S-a scris istorie! Marie-Louise Eta, prima femeie antrenor principal din Bundesliga

Marie-Louise Eta a devenit antrenorul principal al celor de la Union Berlin și va ocupa această poziție în ultimele cinci etape, până la finalul campionatului. Clubul din capitala Germaniei a decis să se despartă de Steffen Baumgart, după ce echipa a pierdut duelul de pe terenul lui Heidenheim, scor 1-3.

În locul lui Baumgart, conducerea celor de la Union Berlin a decis să meargă pe mâna antrenoarei de 34 de ani, care devine prima femeie care pregătește o echipă din primele 5 campionate ale Europei.

Marie-Louise Eta o va antrena pe Union Berlin până la finalul sezonului

Marie-Louise Eta va pregăti echipa în cele cinci meciuri rămase din acest sezon și obiectivul este unul clar: salvarea de la retrogradare. După încheierea sezonului, Eta va prelua echipa feminină a celor de la Union Berlin.

“Sunt încântată că clubul mi-a încredințat această responsabilitate dificilă. Unul dintre punctele forte ale lui Union a fost întotdeauna, și rămâne, capacitatea de a-și mobiliza toate resursele în astfel de situații. Și, desigur, sunt convinsă că împreună cu echipa vom obține punctele decisive”, a declarat Marie-Louise Eta, potrivit celor de la Union Berlin.

🚨 Historical decision by Union Berlin as German club appoint Marie-Louise Eta as their head coach until June.

Union lost at Heidenheim, sacked the head coach Steffen Baumgart and put Marie-Louise Eta in charge until the end of the season.

Ets becomes the first female head… pic.twitter.com/Gd8znvXIEx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2026