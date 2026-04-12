S-a scris istorie! Marie-Louise Eta, prima femeie antrenor principal din Bundesliga

Marie-Louise Eta a devenit antrenorul principal al celor de la Union Berlin și va ocupa această poziție în ultimele cinci etape, până la finalul campionatului. Clubul din capitala Germaniei a decis să se despartă de Steffen Baumgart, după ce echipa a pierdut duelul de pe terenul lui Heidenheim, scor 1-3.
În locul lui Baumgart, conducerea celor de la Union Berlin a decis să meargă pe mâna antrenoarei de 34 de ani, care devine prima femeie care pregătește o echipă din primele 5 campionate ale Europei.
Marie-Louise Eta o va antrena pe Union Berlin până la finalul sezonului
Marie-Louise Eta va pregăti echipa în cele cinci meciuri rămase din acest sezon și obiectivul este unul clar: salvarea de la retrogradare. După încheierea sezonului, Eta va prelua echipa feminină a celor de la Union Berlin.
“Sunt încântată că clubul mi-a încredințat această responsabilitate dificilă. Unul dintre punctele forte ale lui Union a fost întotdeauna, și rămâne, capacitatea de a-și mobiliza toate resursele în astfel de situații. Și, desigur, sunt convinsă că împreună cu echipa vom obține punctele decisive”, a declarat Marie-Louise Eta, potrivit celor de la Union Berlin.
🚨 Historical decision by Union Berlin as German club appoint Marie-Louise Eta as their head coach until June.
Union lost at Heidenheim, sacked the head coach Steffen Baumgart and put Marie-Louise Eta in charge until the end of the season.
Ets becomes the first female head… pic.twitter.com/Gd8znvXIEx
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2026
Union Berlin a înregistrat două înfrângeri și o remiză în ultimele trei etape. Echipa se află pe locul 11, cu 32 de puncte, după 29 de etape, fiind la 7 puncte distanță de primul loc retrogradabil, ocupat de St. Pauli, echipă care a pierdut fără drept de apel etapa aceasta în meciul de pe teren propriu cu Bayern Munchen. Primul meci cu Eta pe banca lui Union Berlin va avea loc pe 18 aprilie, pe teren propriu, cu Wolfsburg.
