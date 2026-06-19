Suporterii ‘însetaţi” care au asistat la meciul dintre Anglia şi Croaţia (4-2), din cadrul Grupei L a Cupei Mondiale de fotbal, disputat miercuri la Arlington (Statele Unite), au consumat 45.349 de beri la un bar din apropierea stadionului AT&T, informează agenţia EFE.
Barul local, “Texas Live!”, a raportat că a vândut mai multă bere decât este obişnuit pentru un meci de play-off al echipei locale de fotbal american Dallas Cowboys, într-o zi cu temperaturi ridicate care i-au determinat pe fanii ambelor echipe să caute refugiu în baruri înainte de începerea meciului.
45.349 de beri băute într-un singur bar, în ziua meciului Anglia – Croaţia
Prezenţa suporterilor englezi s-a resimţit şi la Dallas, în special la pub-ul “The Londoner”, de inspiraţie britanică, care a fost copleşit de fanii echipei Three Lions. Aceştia au consumat 5.000 de beri sâmbătă seara, ceea ce a îngreunat evacuarea lor.
Presa americană a prezentat imagini cu ofiţeri de poliţie din Dallas aflaţi în interiorul barului, care discutau cu fanii aflaţi în jurul meselor acoperite cu doze şi sticle goale de bere.
Agenţiile de presă britanice au relatat că fanii Angliei au consumat bere de peste 40.000 de dolari în barul respectiv.
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