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45.349 de beri băute într-un singur bar, în ziua meciului Anglia – Croaţia

Dan Roșu Publicat: 19 iunie 2026, 9:33

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45.349 de beri băute într-un singur bar, în ziua meciului Anglia – Croaţia

Fani Anglia - Profimedia Images

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Suporterii ‘însetaţi” care au asistat la meciul dintre Anglia şi Croaţia (4-2), din cadrul Grupei L a Cupei Mondiale de fotbal, disputat miercuri la Arlington (Statele Unite), au consumat 45.349 de beri la un bar din apropierea stadionului AT&T, informează agenţia EFE.

Barul local, “Texas Live!”, a raportat că a vândut mai multă bere decât este obişnuit pentru un meci de play-off al echipei locale de fotbal american Dallas Cowboys, într-o zi cu temperaturi ridicate care i-au determinat pe fanii ambelor echipe să caute refugiu în baruri înainte de începerea meciului.

45.349 de beri băute într-un singur bar, în ziua meciului Anglia – Croaţia

Prezenţa suporterilor englezi s-a resimţit şi la Dallas, în special la pub-ul “The Londoner”, de inspiraţie britanică, care a fost copleşit de fanii echipei Three Lions. Aceştia au consumat 5.000 de beri sâmbătă seara, ceea ce a îngreunat evacuarea lor.

Presa americană a prezentat imagini cu ofiţeri de poliţie din Dallas aflaţi în interiorul barului, care discutau cu fanii aflaţi în jurul meselor acoperite cu doze şi sticle goale de bere.

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Agenţiile de presă britanice au relatat că fanii Angliei au consumat bere de peste 40.000 de dolari în barul respectiv.

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