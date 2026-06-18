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A jucat 34 de minute în primul meci din grupe, dar este lider într-un top select la Cupa Mondială

Daniel Işvanca Publicat: 18 iunie 2026, 17:00

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A jucat 34 de minute în primul meci din grupe, dar este lider într-un top select la Cupa Mondială

Amad Diallo / Profimedia

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Coasta de Fildeș și-a început cu dreptul parcursul de la Campionatul Mondial, iar Amad Diallo a fost cel care a dat lovitura de grație în disputa cu Ecuador, din postura de rezervă.

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Mai mult decât atât, fotbalistul care evoluează la Manchester United este lider într-un top select de la acest turneu final, în ciuda faptului că a evoluat doar 34 de minute.

Amad Diallo, lider într-un top impresionant la Cupa Mondială

Amad Diallo este unul dintre jucătorii care merită urmăriți la această ediție a Cupei Mondiale. Fotbalistul celor de la Manchester United a făcut diferență în partida dintre Coasta de Fildeș și Ecuador, fiind introdus în repriza a doua, când scorul era 0-0.

Mai mult decât atât, jucătorul este deja lider într-un clasament important de la acest turneu final, deși a jucat doar 34 de minute. Concret, el a reușit nu mai puțin de 6 driblinguri, cele mai multe reușite de un jucător care evoluează mai puțin de 45 de minute la un meci de la Cupa Mondială.

Precedentul record i-a aparținut lui Denilson, care, la Mondialul din 2002, a reușit nu mai puțin de 8 astfel de driblinguri, într-un timp atât de scurt. 

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