Alessandro Del Piero, convins că România se poate califica la World Cup 2026: "M-am întâlnit cu Montella şi..." - Antena Sport

Alessandro Del Piero s-a declarat convins de faptul că România se poate califica la World Cup 2026. Prezent la tragerea la sorţi a grupelor, fostul mare internaţional italian a oferit declaraţii în exclusivitate pentru AntenaSport.
Del Piero speră să le vadă pe Italia şi România la turneul final de anul viitor, turneu care se vede exclusiv în Universul Antena. Acesta a transmis că ambele naţionale împărtăşesc aceleaşi sentimente, dat fiind faptul că vor disputa baraje de calificare în martie. România va întâlni Turcia în semifinale, iar Italia se va duela cu Irlanda de Nord.
Alessandro Del Piero, convins că România se poate califica la World Cup 2026
Alessandro Del Piero a mai dezvăluit, cu zâmbetul pe buze, faptul că în urmă cu o seară s-a întâlnit cu Vicenzo Montella, selecţionerul Turciei, naţională pe care “tricolorii” o vor înfrunta în martie, la Istanbul. Del Piero a transmis că şi viitorul adversar al României este extrem de îngrijorat înainte de semifinala barajului, astfel că duelul va fi unul încins.
“Împărtăşim aceleaşi emoţii, vom vedea ce ne rezervă viitorul. Dar obiectivul e să fim aici anul viitor. Cu o mentalitate bună, vom fi aici.
M-am întâlnit cu Montella, selecţionerul Turciei, seara trecută, e îngrijorat şi el. Va fi o mare provocare pentru ambele naţionale, deci succes. România a avut mereu o şcoală excelentă de jucători, de campioni, dar va reveni, ne vom reveni împreună”, a declarat Alessandro Del Piero, pentru AntenaSport, la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026.
Momentul în care play-off-ul României a fost extras din urna a patra, la tragerea la sorţi de la Washington
Cum arată grupele de la World Cup 2026
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
- Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
- Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
- Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
- Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
