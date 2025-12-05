Scandal după tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026. FIFA, criticată pentru cel mai controversat moment al serii - Antena Sport

A izbucnit un scandal uriaş după tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026. FIFA a fost criticată după cel mai controversat moment al evenimentului desfăşurat la Washington, acela în urma căruia Donald Trump, preşedintele SUA, a primit premiu pentru pace din partea forului internaţional.
Chiar un fost angajat al FIFA, Miguel Maduro, a reacţionat dur şi a transmis că Gianni Infantino nu ar fi trebuit să-i înmâneze un astfel de premiu lui Donald Trump.
Scandal după tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026
Maduro a mai declarat că prin acest gest, de a-l premia pe preşedintele Statelor Unite ale Americii, FIFA a luat o poziţie politică clară, fiind de părere că forul condus de Gianni Infantino ar trebui să ofere explicaţii.
“Faptul că FIFA a acordat un premiu pentru pace nu e deloc problematic. Problema apare abia atunci când premiul se duce către o persoană implicată activ în politică. Este o violare a neutralității politice.
În primul rând, FIFA ia o poziție politică asupra activității desfășurate de un actor politic, în acest caz Trump. În al doilea rând, este un gest politic acela de a acorda un premiu unui astfel de om.
Dacă Comisia de Etică trage concluzia că regulamentul a fost respectat, atunci trebuie să ofere și un argument. Sunt foarte curios în legătură cu acest argument”, a declarat Miguel Maduro, conform nrk.no.
Cum arată grupele de la World Cup 2026
- Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
- Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
- Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
- Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
- Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
- Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
- Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
- Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
