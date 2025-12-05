Scandal după tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026. FIFA, criticată pentru cel mai controversat moment al serii - Antena Sport

A izbucnit un scandal uriaş după tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026. FIFA a fost criticată după cel mai controversat moment al evenimentului desfăşurat la Washington, acela în urma căruia Donald Trump, preşedintele SUA, a primit premiu pentru pace din partea forului internaţional.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar un fost angajat al FIFA, Miguel Maduro, a reacţionat dur şi a transmis că Gianni Infantino nu ar fi trebuit să-i înmâneze un astfel de premiu lui Donald Trump.

Scandal după tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026

Maduro a mai declarat că prin acest gest, de a-l premia pe preşedintele Statelor Unite ale Americii, FIFA a luat o poziţie politică clară, fiind de părere că forul condus de Gianni Infantino ar trebui să ofere explicaţii.

“Faptul că FIFA a acordat un premiu pentru pace nu e deloc problematic. Problema apare abia atunci când premiul se duce către o persoană implicată activ în politică. Este o violare a neutralității politice.

În primul rând, FIFA ia o poziție politică asupra activității desfășurate de un actor politic, în acest caz Trump. În al doilea rând, este un gest politic acela de a acorda un premiu unui astfel de om.