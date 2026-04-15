„Am fost un pic dezamăgit” Confesiunea lui Edi Iordănescu, după ratarea calificării la Mondial

Naționala României a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial după înfrângerea din barajul cu Turcia, scor 1-0 pentru aceștia. Eșecul este cu atât mai dureros cu cât naționala României venea după o prestație bună la Campionatul European, unde a ajuns până în faza optimilor de finală.

Selecționerul României de la acel turneu, Edi Iordănescu, nu crede că echipa națională a ajuns la nivelul pe care îl are în realitate.

Iordănescu îi „ceartă” pe jucători

Fostul selecționer al României, Edi Iordănescu, este convins că naționala putea să ajungă la Campionatul Mondial.

„Eu sunt supărat pe ei! Am fost un pic dezamăgit… Nu pentru nea Mircea, şi aş fi ultimul care să pozeze în avocatul dânsului sau să îi ia apărarea, sunt sigur că a dat tot ce a putut raportat la vârstă.

Dar am fost dezamăgit pentru că cred că acest grup putea mult mai mult în această campanie pentru Mondial! Au dat mult mai puţin decât puteau, puteau să facă mai mult, puteau să dea mai mult, puteau să creadă mai mult, puteau să lupte mai mult” a spus Edi Iordănescu, citat de iamsport.ro.