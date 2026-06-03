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Americanii, anunţ clar despre delegaţia Iranului, înainte de Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 3 iunie 2026, 9:06

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Americanii, anunţ clar despre delegaţia Iranului, înainte de Campionatul Mondial

Marco Rubio - Profimedia Images

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Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, marţi, în faţa parlamentarilor, Statele Unite nu vor permite ca iranieni cu legături cu Garda Revoluţionară Islamică (IRGC) se infiltreze în delegaţia ţării pentru a participa la Cupa Mondială de fotbal care începe luna aceasta, transmite Reuters.

Echipa iraniană va juca meciuri în Statele Unite, dar va avea baza în Mexic pe durata turneului.

Americanii, anunţ clar despre delegaţia Iranului, înainte de Campionatul Mondial

În ciuda războiului pe care SUA şi Israelul l-au declanşat împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie, Rubio a spus Washingtonul nu are “nicio problemă” cu intrarea în ţară a echipei iraniene de fotbal şi a personalului său de sprijin.

Ceea ce nu vom permite este ca aceştia includă în delegaţia lor o serie de persoane despre care ştim nu au nicio legătură cu sportul şi care au legături cu IRGC sau cu alte entităţi de acest gen, aşa vom urmări acest aspect cu mare atenţie“, a declarat Rubio în cadrul unei audieri a comisiei Camerei Reprezentanţilor.

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Iranul a dezvăluit luni identitatea celor 26 de jucători care vor reprezenta ţara la Cupa Mondială (11 iunie-19 iulie).

Selecţionerul Amir Ghalenoei i-a convocat, printre alţii, pe Mehdi Taremi, fostul atacant al echipelor Inter Milano şi FC Porto, care joacă în prezent la Olympiakos, precum şi pe Alireza Jahanbakhsh, fosta extremă a echipei Brighton.

Într-un context geopolitic tensionat cu Statele Unite, una dintre ţările gazdă, Iranul – din grupa G – trebuie înfrunte Noua Zeelandă şi Belgia la Los Angeles, apoi Egiptul la Seattle.

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Delegaţia nu are încă vize, în timp ce echipa Melli urmează plece în curând spre Tijuana, în Mexic, unde şi-a mutat tabăra de bază, iniţial instalată la Tucson, în Arizona.

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