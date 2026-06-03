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Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, marţi, în faţa parlamentarilor, că Statele Unite nu vor permite ca iranieni cu legături cu Garda Revoluţionară Islamică (IRGC) să se infiltreze în delegaţia ţării pentru a participa la Cupa Mondială de fotbal care începe luna aceasta, transmite Reuters.

Echipa iraniană va juca meciuri în Statele Unite, dar va avea baza în Mexic pe durata turneului.

Americanii , anunţ clar despre delegaţia Iranului , înainte de Campionatul Mondial

În ciuda războiului pe care SUA şi Israelul l-au declanşat împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie, Rubio a spus că Washingtonul nu are “nicio problemă” cu intrarea în ţară a echipei iraniene de fotbal şi a personalului său de sprijin.

“Ceea ce nu vom permite este ca aceştia să includă în delegaţia lor o serie de persoane despre care ştim că nu au nicio legătură cu sportul şi care au legături cu IRGC sau cu alte entităţi de acest gen, aşa că vom urmări acest aspect cu mare atenţie“, a declarat Rubio în cadrul unei audieri a comisiei Camerei Reprezentanţilor.