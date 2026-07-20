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„Messi sau Ronaldo? Nu am vrut să răspund niciodată la asta”. Adrian Mutu, verdict despre rivalitatea care a marcat fotbalul

Viviana Moraru Publicat: 20 iulie 2026, 20:50

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„Messi sau Ronaldo? Nu am vrut să răspund niciodată la asta. Adrian Mutu, verdict despre rivalitatea care a marcat fotbalul

Adrian Mutu, la Antena 1

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Adrian Mutu a tras concluziile, la finalul Campionatului Mondial, câştigat de Spania. „Briliantul” a oferit declaraţii despre Lionel Messi şi despre Cristiano Ronaldo, cei doi rivali care s-au aflat la ultimul turneu final mondial din carieră.

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Adrian Mutu a dezvăluit că nu a putut prefera niciodată pe unul în detrimentul celuilalt. Fostul internaţional consideră că nu vor mai exista vreodată alţi doi jucători precum Messi şi Ronaldo, fiind convins că rivalitatea celor doi a marcat fotbalul pe veci.

Adrian Mutu, discurs despre Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo, după Campionatul Mondial

Adrian Mutu a mai declarat că cei doi, Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo, au avut stiluri diferite de joc, iar după ultimul lor „dans” la Mondial rămân recordurile impresionante stabilite de ei. „Briliantul” a vorbit şi despre Diego Maradona, pe care l-a avut ca idol, însă consideră că acesta nu poate fi numit cel mai mare jucător al tuturor timpurilor.

„(N.r. Ce rămâne după Messi şi Ronaldo şi ce vine din urmă) E un subiect sensibil, discutat de toată lumea. Messi sau Ronaldo, asta e întrebarea. Eu n-am răspuns la această întrebare pentru că nu am cum să prefer pe unul sau pe celălalt. Ce rămâne, rămân peste 1700 de goluri date împreună de aceşti fotbalişti fantastici, rămân 14 Baloane de Aur. Poate mai joacă câţiva ani. Ronaldo e greu de atins, a dat cele mai multe goluri. De partea cealaltă, Messi, e jucătorul cu cele mai multe assist-uri.

Nu ai cum să faci o diferenţă să spui că-l preferi pe unul sau altul. Unul stăpâneşte arta driblingului, unul stăpâneşte arta vitezei şi a finalizării, sunt total diferiţi, dar care se pot completa. Vorbim de 9 Champions League câştigate de amândoi, vorbim de ceva despre care nu cred că vom mai vorbi în următorii 50 de ani. Ronaldo şi Messi sunt cei mai buni jucători care au jucat vreodată fotbal, nu există alţii mai mari decât ei.

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Eu l-am prins şi pe Maradona, a fost unul dintre idolii mei, nu l-am prins pe Pele sau Cruyff, dar pe Maradona l-am prins. Nu pot să spun că nu a fost mare jucător, până la Messi, că asta e cea mai mare comparaţie, nu pot să zic că e unul mai bun decât altul. Dar dacă stai să te uiţi la ce au realizat ei, niciun jucător nu a rezistat la cel mai înalt nivel şi să bată toate recordurile ca aceşti doi oameni. Maradona a jucat un fotbal adevărat vreo 3-4 ani, dar aura lui a durat foarte mult, nu mai era niciun jucător ca el, era doar el atunci. Dar nu poţi să-l compari cu aceşti doi jucători. Sunt ei, laşi un loc liber, şi după sunt ceilalţi”, a declarat Adrian Mutu, la Antena 1.

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