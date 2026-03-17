Ce lovitură pentru naţionala lui Mircea Lucescu! Jucătorul care ratează Turcia – România

Antena Sport Publicat: 17 martie 2026, 12:00

Mircea Lucescu, în timpul unei conferinţe de presă

Mircea Lucescu (80 de ani) a primit o lovitură înainte de meciul de baraj cu Turcia, ce se va desfăşura pe 26 martie şi va fi un duel crucial în drumul spre World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Marin s-a accidentat în weekend, în meciul dintre Pisa şi Cagliari, şi diagnosticul este o întindere uşoară a ligamentului colateral. Asta înseamnă că mijlocaşul de 27 de ani va lipsi cel puţin după săptămâni.

Marius Marin ratează barajul cu Turcia

Astfel, jucătorul cotat la 3 milioane de euro cu 36 de meciuri la naţională nu va fi sub conducerea lui Lucescu pentru cele două meciuri de la baraj, ce se vor desfăşura pe 26 şi 31 martie.

Marius Marin a fost integralist în 4 din ultimele 5 meciuri ale naţionalei României, cu Bosnia şi Herţegovina, Austria, Cipru şi amicalul cu Canada. Doar la amicalul cu Republica Moldova, câştigat de tricolori cu 2-1, a fost rezervă.

Cel mai probabil, locul său la mijlocul terenului va fi luat de Răzvan Marin. Pe de altă parte, accidentarea nu se va pune în calea transferului său la Sevilla, ce se va perfecţiona la vară.

Turcia – România, duel decisiv pentru World Cup 2026

Învingătoarea duelului Turcia – România va întâlni, în finala barajului pentru Mondial, câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Pierzătoarele vor susţine şi ele un amical FIFA. Dacă tricolorii vor reuşi să învingă Turcia vor susţine finala barajului tot în deplasare.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena. Tot în Universul Antena va putea fi urmărit şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

