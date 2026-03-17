Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Donald Trump, lăsat cu buza umflată. Iranul vrea să mute meciurile de la Campionatul Mondial

Donald Trump, lăsat cu buza umflată. Iranul vrea să mute meciurile de la Campionatul Mondial

Sebastian Ujica Publicat: 17 martie 2026, 13:31

Comentarii
Donald Trump, lăsat cu buza umflată. Iranul vrea să mute meciurile de la Campionatul Mondial

Donald Trump şi Gianni Infantino / Profimedia Images

Ceea ce părea improbabil poate deveni realitate: Iran să participe la Mondial, însă fără să calce vreo clipă în Statele Unite.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ambasada Iranului din Mexic a anunțat pe rețelele de socializare că Federația de Fotbal din Iran negociază cu FIFA mutarea meciurilor naționalei de la Campionatul Mondial. Dacă Federația din Iran obține ceea ce își dorește, toate partidele se vor disputa în Mexic, în loc de Statele Unite.

Iran nu vrea să joace în SUA

Mehdi Taj, președintele Federației de Fotbal din Iran, spune în postarea ambasadei că jucătorii naționalei nu vor călători în Statele Unite, asta după ce Donald Trump a postat pe Truth Social un mesaj prin care menționa că nu poate garanta securitatea echipei.

Soluția? Mutarea meciurilor în Mexic. Momentan, meciurile Iranului cu Belgia și Noua Zeelandă sunt programate la Los Angeles, iar cel cu Egipt la Seattle. The Athletic a contactat Federația din Iran, Ministerul de Externe al Iranului și FIFA pentru comentarii, momentan fără răspuns.

Mexic va găzdui 13 meciuri la Campionatul Mondial, turneu difuzat în România de Antena, în trei orașe. Meciul de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud va avea loc la Mexico City, pe 11 iunie.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum îți poate reduce anxietatea muzica: efecte dovedite după doar 24 de minute
Observator
Cum îți poate reduce anxietatea muzica: efecte dovedite după doar 24 de minute
Dan Petrescu, operat de urgență: „Destul de complicat!”. Ultimele detalii despre starea antrenorului. Exclusiv
Fanatik.ro
Dan Petrescu, operat de urgență: „Destul de complicat!”. Ultimele detalii despre starea antrenorului. Exclusiv
13:09

Hagi și Popescu “s-au dat cu Burleanu”. Porumboiu îl face praf și pe Ilie Dumitrescu: “Servil”
12:55

“M-am trezit când am ajuns în România” Din Liga 1, în luptă pentru sferturile UCL
12:34

Emma Răducanu s-a retras de la Miami! Jaqueline Cristian, direct în turul 2
12:34

Valeriu Iftime se amuză pe seama lui Gigi Becali! Ce spune despre Mirel Rădoi la FCSB: “Iese tărăboi mare”
12:17

Gigi Becali a pregătit lovitura totală în războiul cu Armata. “Am dat ordinul la CEDO”
12:09

Telefonul de la miezul nopții. Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după scorul rușinos cu Metaloglobus: “Poate e dezamăgit”
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 2 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 3 Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF 4 Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu 5 Florentino Perez sparge banca pentru cel mai scump transfer din istoria Realului: 160 de milioane de euro 6 FotoDiferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi
Citește și
Cele mai citite
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractulÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur”Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur”