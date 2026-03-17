Donald Trump, lăsat cu buza umflată. Iranul vrea să mute meciurile de la Campionatul Mondial

Ceea ce părea improbabil poate deveni realitate: Iran să participe la Mondial, însă fără să calce vreo clipă în Statele Unite.

Ambasada Iranului din Mexic a anunțat pe rețelele de socializare că Federația de Fotbal din Iran negociază cu FIFA mutarea meciurilor naționalei de la Campionatul Mondial. Dacă Federația din Iran obține ceea ce își dorește, toate partidele se vor disputa în Mexic, în loc de Statele Unite.

Iran nu vrea să joace în SUA

Mehdi Taj, președintele Federației de Fotbal din Iran, spune în postarea ambasadei că jucătorii naționalei nu vor călători în Statele Unite, asta după ce Donald Trump a postat pe Truth Social un mesaj prin care menționa că nu poate garanta securitatea echipei.

Soluția? Mutarea meciurilor în Mexic. Momentan, meciurile Iranului cu Belgia și Noua Zeelandă sunt programate la Los Angeles, iar cel cu Egipt la Seattle. The Athletic a contactat Federația din Iran, Ministerul de Externe al Iranului și FIFA pentru comentarii, momentan fără răspuns.

Mexic va găzdui 13 meciuri la Campionatul Mondial, turneu difuzat în România de Antena, în trei orașe. Meciul de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud va avea loc la Mexico City, pe 11 iunie.