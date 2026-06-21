Au făcut-o din nou! Ce s-a întâmplat după partida 1.000 de la Cupa Mondială, arbitrată de Istvan Kovacs

Fanii japonezi au sărbătorit victoria echipei lor cu 4-0 în faţa Tunisiei în cel de-al 1.000-lea meci din istoria Cupei Mondiale, rămânând pe stadionul din Monterrey pentru a strânge gunoiul din tribune, relatează Reuters. Partida a fost arbitrată de Istvan Kovacs.

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Practica, cunoscută în Japonia sub numele de gomi hiroi, reflectă accentul pus pe asumarea responsabilităţii pentru spaţiile comune.

Ce au spus japonezii despre practica de a strânge gunoiul

Ken Okawa, în vârstă de 30 de ani, a declarat că este fericit să aducă această tradiţie la primul său meci de la Cupa Mondială, în timp ce s-a aplecat să adune pahare aruncate şi alte gunoaie de pe podeaua din jurul scaunului său.

“Suntem oaspeţi în Mexic“, a spus el. “Am fost tratat minunat, aşa că acesta este modul meu de a-mi arăta aprecierea“.

Practica este insuflată de la o vârstă fragedă în Japonia, unde şcolarii sunt învăţaţi să-şi cureţe singuri sălile de clasă. Miku Takeya, în vârstă de 41 de ani, a spus că obiceiul de a face ordine după ea a devenit o a doua natură.