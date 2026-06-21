Au făcut-o din nou! Ce s-a întâmplat după partida 1.000 de la Cupa Mondială, arbitrată de Istvan Kovacs

Fanii japonezi au sărbătorit victoria echipei lor cu 4-0 în faţa Tunisiei în cel de-al 1.000-lea meci din istoria Cupei Mondiale, rămânând pe stadionul din Monterrey pentru a strânge gunoiul din tribune, relatează Reuters. Partida a fost arbitrată de Istvan Kovacs.
Practica, cunoscută în Japonia sub numele de gomi hiroi, reflectă accentul pus pe asumarea responsabilităţii pentru spaţiile comune.
Ce au spus japonezii despre practica de a strânge gunoiul
Ken Okawa, în vârstă de 30 de ani, a declarat că este fericit să aducă această tradiţie la primul său meci de la Cupa Mondială, în timp ce s-a aplecat să adune pahare aruncate şi alte gunoaie de pe podeaua din jurul scaunului său.
“Suntem oaspeţi în Mexic“, a spus el. “Am fost tratat minunat, aşa că acesta este modul meu de a-mi arăta aprecierea“.
Practica este insuflată de la o vârstă fragedă în Japonia, unde şcolarii sunt învăţaţi să-şi cureţe singuri sălile de clasă. Miku Takeya, în vârstă de 41 de ani, a spus că obiceiul de a face ordine după ea a devenit o a doua natură.
“Este o parte naturală a culturii noastre“, a spus ea. “Facem asta pentru a ne asigura că tot ce folosim este lăsat curat, astfel încât următoarea persoană să îl poată folosi confortabil“.
Japanese fans continued their wonderful tradition of cleaning up the stadium after their historic 4-0 win over Tunisia. 🇯🇵👏
It’s a simple gesture, but one that perfectly reflects the respect and values embedded in Japanese culture.
Win, lose or draw, they always stay behind to… pic.twitter.com/Q4FXcpsJAS
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 21, 2026
Imaginile cu fanii japonezi făcând curăţenie pe stadioane după meciurile “Samurai Blue” din cadrul Cupei Mondiale din acest an au devenit virale. Înaintea meciului de sâmbătă, guvernatorul statului Nuevo León, Samuel García, a declarat că a aranjat distribuirea a 20.000 de saci de gunoi pe stadion în timpul meciului, precum şi la Fanfest şi alte locuri turistice, în urma solicitărilor fanilor japonezi, potrivit presei locale.
Deşi această practică a captat atenţia la nivel mondial, mulţi fani japonezi spun că nu este nimic ieşit din comun pentru ei. “Este de bun simţ în Japonia“, a spus Ichiro Oyo, în vârstă de 27 de ani.
Totuşi, Ryo Matsuoka, în vârstă de 32 de ani, a spus că este mândru să aducă această parte a culturii japoneze pe scena mondială. “Cred că este un motiv de mare mândrie că acest lucru este prezentat pe un stadion ca acesta, unde oameni din întreaga lume urmăresc meciul“, a spus el.
Sursa: News.ro
- Noua Zeelandă – Egipt LIVE VIDEO (04:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Salah caută prima victorie la Mondial
- Uruguay – Capul Verde (01:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Joao Paulo, din nou în prim-plan la Cupa Mondială
- Cele mai dure reacții, după debutul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială: „Concediați-l”
- Britanicii au prezis scorul cu care se va termina duelul Spania – Arabia Saudită (19:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)
- Spania – Arabia Saudită, 19:00, LIVE VIDEO. Ibericii, obligaţi să câştige după ce s-au încurcat în primul meci