Bătălia istorică pentru al 48-lea loc la Cupa Mondială: meciul care poate schimba o națiune și „percepția Vestului”

În această noapte, Irak întâlnește Bolivia în barajul care va decide a 48-a echipă calificată la Campionatul Mondial care se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie. Pentru irakieni, meciul de la Monterrey este unul care poate schimba cursul istoriei și nu doar din punct de vedere sportiv.
„Sincer, dacă ne calificăm, veți vedea o națiune care va erupe de bucurie. O calificare la Mondial ar fi o modalitate excelentă de a schimba percepția Vestului față de Irak”, a spus olandezul Rene Meulensteen, angajat în staff-ul australianului Graham Arnold, selecționerul echipei asiatice.
O călătorie complicată, „simbol al calificării”
Până acum, Irak a participat o singură dată la cea mai importantă competiție a lumii. Acum 40 de ani, culmea, tot în Mexic. Doar că, de această dată, contextul este diferit. Irakul este lovit de rachete care vin dinspre SUA, Israel și Iran, iar jucătorii din campionatul intern, aproximativ jumătate din lotul deplasat la Monterrey, se tem pentru siguranța familiilor lor.
De altfel, jucătorii locali au fost la un pas să nu facă deplasarea. Ca să ajungă la întâlnirea Irakului cu istoria, au călătorit 20 de ore cu autobuzul până la Amman, în Iordania, de unde au zburat spre Mexic, via Lisabona. Pentru jurnaliștii irakieni, drumul a fost și mai complicat: din Iordania s-au dus în Emiratele Arabe Unite, pentru viză, de acolo au zburat spre Turcia, unde s-au îmbarcat, în sfârșit, spre Mexic.
„Drumul lor n-a fost fără pericole. Dar au făcut sacrificiul ăsta pentru că vor să joace pentru țara lor. Trebuie să vedem această călătorie ca un simbol al calificării”, a explicat mijlocașul Amir Al-Ammari, care joacă la Cracovia, în Polonia, și s-a născut în Suedia.
Lot cu mulți jucători din diaspora, care n-au văzut niciodată Irakul
Al-Ammari nu e un caz singular în lotul irakienilor. „Leii din Mesopotamia” au în componență numeroși fotbaliști născuți în Europa, iar unii dintre ei nu au fost niciodată în Irak și nici măcar nu vorbesc limba arabă. De exemplu, Zidane Iqbal, de la Utrecht și trecut pe la Manchester United, e născut în Anglia. Merchas Doski, apărătorul de la Viktoria Plzen, e născut în Germania. Frans Putros e născut în Danemarca și joacă la un club din Indonezia.
Cel mai bine cotat jucător al naționalei lui Graham Arnold este vârful Ali Al-Hamadi, care evoluează la Luton Town. Deși născut în Irak, atacantul locuiește în Marea Britanie de când avea un an. În 2003, părinții lui au fugit din țară din cauza invaziei Statelor Unite.
Chit că echipa e un mix format din diaspora și jucători din campionatul intern, Irak se remarcă tocmai prin unitate. De-a lungul celor 20 de meciuri din preliminarii, inclusiv un baraj dramatic cu echipa lui Cosmin Olăroiu, Emiratele Arabe Unite, „leii din Mesopotamia” au răzbit printr-un stil combativ, o apărare solidă și contre rapide.
„O calificare la Mondial poate schimba o națiune!”
La Monterrey, hotelul unde e cazată delegația Irakului e păzit de polițiști înarmați până în dinți. Antrenorul Graham Arnold spune că nu se teme că jucătorii săi vor fi afectați de situația incertă din țară, chiar dacă subliniază că, oricât ai vrea, nu poți să te deconectezi de la așa ceva.
„Au fost 20 de zile grele pentru noi”, a declarat Arnold, care a fost blocat în Dubai timp de mai multe zile și chiar le-a cerut celor de la FIFA să amâne barajul. „Dar e o onoare și un privilegiu să fim aici. Știu că o calificare la Cupa Mondială poate schimba o națiune. Sunt încrezător că va fi o zi specială pentru Irak”, a mai spus selecționerul australian.
În cazul unei calificări, Irak va avea zeci de mii de suporteri în Statele Unite, unde își va juca meciurile. Deși irakienii din țară nu vor putea călători la Mondial, din cauza politicii de acordare a vizelor, „leii din Mesopotamia” vor avea aproape diaspora. În SUA trăiesc, potrivit celor mai recente estimări, între 300 și 350 de mii de irakieni. Câteva sute dintre aceștia chiar au călătorit în Mexic și cântă deja pe străzile din Monterrey în așteptarea îndeplinirii marelui vis: revenirea, după 40 de ani, la Cupa Mondială.
- 59 este locul ocupat de Irak în clasamentul FIFA.
- Trei înfrângeri a înregistrat Irak la singura sa participare la un Mondial, în 1986.
- 2007 este anul în care „leii din Mesopotamia” au cucerit Cupa Asiei, cel mai important trofeu din istoria lor.
