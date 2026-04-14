Carlo Ancelotti, anunţ despre Neymar, cu două luni înainte de Campionatul Mondial 2026

El este în prezent căpitanul echipei Santos FC din cea mai importantă ligă din Brazilia, Serie A, iar contractul său va expira la finalul anului calendaristic.

A fost anterior unul dintre cei mai buni jucători ofensivi în perioada în care juca la FC Barcelona, între anii 2013-2017, şi la PSG (2017-2023), cluburi la care l-a avut coechipier pe Lionel Messi.

Accidentarea la gleznă a afectat forma lui Neymar înainte de plecarea sa de la PSG la echipa saudită Al-Hilal, iar apoi a suferit o ruptură la ligamentele încrucişate . A revenit în circuitul competiţional în ianuarie 2025 când s-a mutat la Santos.

În cinci meciuri pentru Santos în acest sezon, Neymar are trei goluri şi două pase decisive. A lipsit în precedentele două meciuri pentru Santos, dar a jucat toate cele 90 de minute în victoria 1-0 de sâmbătă împotriva lui Atletico Mineiro.

”Neymar îşi îmbunătăţeşte jocul cu fiecare meci”, a spus antrenorul lui Santos, Cuca, după meciul de sâmbătă, pentru reţeaua ESPN.

“Se antrenează suplimentar. Jocul său cu mingea este mult mai bun şi va fi şi mai bun. Este riscant ca el să joace 90 de minute. Vom vedea dacă va putea să facă faţă şi va încerca să joace marţi”, a mai adăugat antrenorul Cuca.

În sezonul trecut, în primul său an în fotbalul profesionist din ţara natală, a reuşit opt goluri şi o pasă decisivă în 20 de meciuri, începând ca titular în 17 partide.

“Neymar a făcut şi va continua să facă istorie în fotbalul din Brazilia”, a spus Ancelotti.

“El este un mare talent şi este normal ca oamenii să considere că el ne poate ajuta să câştigăm următoarea Cupă Mondială”, a mai adăugat antrenorul Braziliei.

Totuşi, Neymar nu a fost inclus în niciunul dintre loturile convocate de Ancelotti de când italianul a preluat banca tehnică în iunie anul trecut.

”Am spus de multe ori şi este foarte clar: voi convoca jucătorii care sunt pregătiţi din punct de vedere fizic”, a mai precizat Carlo Ancelotti.