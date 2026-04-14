Neymar încă are timp să se recupereze după recentele accidentări şi să revină la forma corespunzătoare pentru a juca la World Cup 2026, a menţionat antrenorul italian al naţionalei de fotbal a Braziliei, Carlo Ancelotti, relatează Reuters.
“El este capabil să revină la forma fizică de 100%” a potenţialului său, a declarat Ancelotti pentru cotidianul L’Equipe când a fost întrebat despre situaţia lui Neymar.
Carlo Ancelotti, anunţ despre Neymar, cu două luni înainte de Campionatul Mondial 2026
“El este evaluat de Confederaţia Braziliană de Fotbal şi de către mine, iar el încă are două luni de demonstrat că are ceea ce este necesar pentru a juca la următoarea Cupă Mondială”, a explicat Ancelotti.
Component de bază în echipa naţională a Braziliei din 2013, Neymar nu a mai jucat pentru Selecao din 2023 când a început să aibă probleme la genunchiul stâng.
A suferit o mică intervenţie chirurgicală la genunchi în decembrie şi după pauza internaţională de luna trecută a fost supus unui tratament cu plasmă îmbogăţită cu trombocite pentru a ajuta la recuperarea sa.
“După accidentarea sa la genunchi în luna decembrie, Neymar s-a recuperat bine”, a spus Ancelotti.
“El marchează goluri. Are nevoie să continue pe această cale şi să îşi îmbunătăţească forma fizică. Este pe drumul cel bun”, a mai spus antrenorul italian.
Jucătorul de 34 de ani care a marcat mai multe goluri pentru Brazilia decât oricine altcineva (79 de goluri) a vorbit deschis despre dorinţa sa de a fi în lotul Braziliei pentru turneul final al Cupei Mondiale din această vară din America de Nord, ce va fi exclusiv în Universul Antena.
El este în prezent căpitanul echipei Santos FC din cea mai importantă ligă din Brazilia, Serie A, iar contractul său va expira la finalul anului calendaristic.
A fost anterior unul dintre cei mai buni jucători ofensivi în perioada în care juca la FC Barcelona, între anii 2013-2017, şi la PSG (2017-2023), cluburi la care l-a avut coechipier pe Lionel Messi.
Accidentarea la gleznă a afectat forma lui Neymar înainte de plecarea sa de la PSG la echipa saudită Al-Hilal, iar apoi a suferit o ruptură la ligamentele încrucişate . A revenit în circuitul competiţional în ianuarie 2025 când s-a mutat la Santos.
În cinci meciuri pentru Santos în acest sezon, Neymar are trei goluri şi două pase decisive. A lipsit în precedentele două meciuri pentru Santos, dar a jucat toate cele 90 de minute în victoria 1-0 de sâmbătă împotriva lui Atletico Mineiro.
”Neymar îşi îmbunătăţeşte jocul cu fiecare meci”, a spus antrenorul lui Santos, Cuca, după meciul de sâmbătă, pentru reţeaua ESPN.
“Se antrenează suplimentar. Jocul său cu mingea este mult mai bun şi va fi şi mai bun. Este riscant ca el să joace 90 de minute. Vom vedea dacă va putea să facă faţă şi va încerca să joace marţi”, a mai adăugat antrenorul Cuca.
În sezonul trecut, în primul său an în fotbalul profesionist din ţara natală, a reuşit opt goluri şi o pasă decisivă în 20 de meciuri, începând ca titular în 17 partide.
“Neymar a făcut şi va continua să facă istorie în fotbalul din Brazilia”, a spus Ancelotti.
“El este un mare talent şi este normal ca oamenii să considere că el ne poate ajuta să câştigăm următoarea Cupă Mondială”, a mai adăugat antrenorul Braziliei.
Totuşi, Neymar nu a fost inclus în niciunul dintre loturile convocate de Ancelotti de când italianul a preluat banca tehnică în iunie anul trecut.
”Am spus de multe ori şi este foarte clar: voi convoca jucătorii care sunt pregătiţi din punct de vedere fizic”, a mai precizat Carlo Ancelotti.
