Brazilia – Haiti LIVE VIDEO (03:30, Antena 1 şi AntenaPLAY). “Selecao” face spectacol şi fără Neymar

Brazilia şi Haiti se întâlnesc în a doua rundă de meciuri din Grupa C a Campionatului Mondial. Duelul va avea loc sâmbătă dimineaţă, de la ora 03:30, exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Selecao caută prima victorie de la această ediţie de Mondial şi vine după egalul din primul meci, 1-1 cu Maroc. De partea cealaltă, Haiti a fost învinsă de Scoaţia, cu 0-1.
Brazilia – Haiti e live pe Antena 1 şi AntenaPLAY, sâmbătă, de la 03:30
În celălalt meci al Grupei C, se vor întâlni Maroc şi Scoţia. Duelul are loc tot sâmbătă dimineaţă, de la ora 01:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Dacă Brazilia e singura naţională prezentă la toate ediţiile de World Cup, Haiti a revenit la Campionatul Mondial după o pauză de 52 de ani. La Campionatul Mondial din 1974, Haiti a înregistrat înfrângeri pe linie, încasând în total 14 goluri, în trei meciuri disputate.
Brazilia e fără Neymar
Confederaţia braziliană de fotbal a anunţat joi că Neymar nu va călători împreună cu restul echipei pentru meciul de vineri împotriva reprezentativei din Haiti, de la Philadelphia. “El va rămâne în New Jersey pentru a-şi optimiza faza finală a procesului de recuperare”, a transmis confederaţia într-un comunicat.
Neymar a revenit marţi pentru prima dată pe terenul de antrenament, efectuând exerciţii de pregătire fizică. Miercuri, el s-a alăturat coechipierilor săi pentru anumite momente ale sesiunii, fiind aplaudat de aceştia după ce a intrat pe teren.
Neymar nu a participat încă la antrenamente complete alături de restul echipei de când s-a prezentat la lotul Braziliei, fiind încă în recuperare după o accidentare la piciorul drept.
Brazilia – Haiti | Echipele probabile
- Brazilia (4-2-3-1): Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro – Fabinho, Bruno Guimaraes – Luiz Henrique, Raphinha, Vinicius Junior – Matheus Cunha
- Haiti (4-2-3-1): J. Placide – C. Arcus, J. Delcroix, R. Ade, M. Experience – D. Jean, L. Bellegarde – L. Deedson, J. Casimir, M. Prunier – W. Isidor
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