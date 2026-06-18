Federația din Brazilia a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu Neymar

Debutul lui Neymar la Cupa Mondială 2026 va trebui să mai aştepte: atacantul vedetă nu va călători cu delegaţia braziliană şi, prin urmare, va rata meciul de vineri împotriva naționalei din Haiti de la Philadelphia, a anunţat joi Confederaţia braziliană de fotbal (CBF), citată de AFP.

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Neymar, în vârstă de 34 de ani, care nu a mai purtat tricoul ţării sale din octombrie 2023, va rămâne în New Jersey, unde se află tabăra de bază a brazilienilor, “pentru a profita la maximum de faza finală a procesului său de recuperare”, a anunţat CBF într-un mesaj către jurnalişti.

OFICIAL | Neymar, OUT și pentru meciul cu Haiti

Cel mai bun marcator din istoria “Selecao” (79 de goluri) s-a antrenat miercuri pentru prima dată pe teren alături de coechipierii săi, după ce a suferit o accidentare musculară la gamba dreaptă în urmă cu o lună, la formaţia sa de club, Santos.

Săptămâna trecută, Carlo Ancelotti încă spera că Neymar va fi apt pentru confruntarea cu haitienii, din Grupa C. Însă antrenorul italian şi stafful tehnic nu vor să grăbească o revenire care ar putea compromite apoi prezenţa numărului 10 în fazele eliminatorii, potrivit presei braziliene.

🚨 OFFICIAL: Neymar Jr to miss Brazil game against Haiti, out of Ancelotti’s squad. 🇧🇷

No risks taken as Ney Jr returned fo full team training only 24 hours ago, building his best condition. pic.twitter.com/FGX5shCSBb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026