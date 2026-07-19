Când este primul meci cu Zinedine Zidane pe banca Franţei

Meciul cu Anglia a fost ultimul pentru Didier Deschamps pe banca tehnică a Franţei. În locul lui urmează să fie instalat Zinedine Zidane.

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Federația de Fotbal din Franța vrea să-l numească rapid pe Zinedine Zidane, iar el va semna până pe 21 iulie, iar apoi va avea loc prezentarea oficială.

L’Équipe scrie că primul meci cu Zinedine Zidane pe banca Franţei va fi pe 25 septembrie, atunci când este programat primul meci din UEFA Nations League – Grupa A.

Cât priveşte salariul lui, Zidane va primi 300 de mii de euro pe lună din partea Federației Franceze de Fotbal, adică 3,6 milioane de euro anual. Asta înseamnă că va încasa cu 200.000 de euro mai puţin decât predecesorul său, Didier Deschamps.