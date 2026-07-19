Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Când este primul meci cu Zinedine Zidane pe banca Franţei

Când este primul meci cu Zinedine Zidane pe banca Franţei

Radu Constantin Publicat: 19 iulie 2026, 8:37

Comentarii
Când este primul meci cu Zinedine Zidane pe banca Franţei

Zinedine Zidane, în timpul unui eveniment / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Meciul cu Anglia a fost ultimul pentru Didier Deschamps pe banca tehnică a Franţei. În locul lui urmează să fie instalat Zinedine Zidane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Federația de Fotbal din Franța vrea să-l numească rapid pe Zinedine Zidane, iar el va semna până pe 21 iulie, iar apoi va avea loc prezentarea oficială.

L’Équipe scrie că primul meci cu Zinedine Zidane pe banca Franţei va fi pe 25 septembrie, atunci când este programat primul meci din UEFA Nations League – Grupa A.

Cât priveşte salariul lui, Zidane va primi 300 de mii de euro pe lună din partea Federației Franceze de Fotbal, adică 3,6 milioane de euro anual. Asta înseamnă că va încasa cu 200.000 de euro mai puţin decât predecesorul său, Didier Deschamps.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Bogdan Sicilianul este săltat de mascați, după ce a sfidat Poliția și a amenințat o tânără
Observator
Momentul în care Bogdan Sicilianul este săltat de mascați, după ce a sfidat Poliția și a amenințat o tânără
Un actor în vogă de la Hollywood a fost copleșit de emoție la un meci de la Cupa Mondială. Cu cine s-a întâlnit celebrul Timothee Chalamet
Fanatik.ro
Un actor în vogă de la Hollywood a fost copleșit de emoție la un meci de la Cupa Mondială. Cu cine s-a întâlnit celebrul Timothee Chalamet
9:04

Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB
9:00

Spania – Argentina, duminică, ora 22:00 (pe Antena 1 și AntenaPLAY), în finala Cupei Mondiale 2026
8:55

FIFA, undă verde pentru Argentina! Jucătorii pot afişa la finala Cupei Mondiale bannerul care a scandalizat Anglia
8:46

Lionel Messi, pe urmele lui Kylian Mbappe! Ce trebuie să facă pentru a câştiga „Gheata de Aur” + criteriile de departajare
8:16

Didier Deschamps a numit principalul vinovat după Franța – Anglia 4-6: „Chestiune de onoare și mândrie”
8:10

Lionel Messi, scrisoare emoționantă pentru argentinieni, înaintea finalei Cupei Mondiale: „Cel mai frumos lucru”
Vezi toate știrile
1 Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist 2 Universitatea Craiova a trimis oferta pentru unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 3 „O nebunie!” Lionel Messi, dat pe spate de fotografia de acum 19 ani cu Lamine Yamal! Ce a spus înaintea finalei Cupei Mondiale 4 Gică Hagi ştie cine va câştiga Cupa Mondială 2026: „Va fi cea mai frumoasă finală! V-am zis de la început” 5 FotoIon Țiriac a atras toate privirile la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”. Gestul făcut pentru „Zeița de la Montreal” 6 VIDEOFranța – Anglia 4-6. Mulţumim, domnilor! Fotbalul în cea mai pură formă a spectacolului
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze
Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin MateiuTrecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu