Căpitanul Joshua Kimmich, anunţ surpriză înainte de World Cup 2026: “Germania nu e printre favorite”

Căpitanul Germaniei, Joshua Kimmich, spune că “nu va fi distras de experienţele dezamăgitoare de la ultimele turnee finale” şi le cere coechipierilor săi să se concentreze total asupra Cupei Mondiale 2026, deşi recunoaşte că echipa nu este printre favoritele la cucerirea titlului competiţiei transmise exclusiv în Universul Antena.

Lotul Germaniei s-a reunit vineri pentru amicalele cu Elveţia, vineri, în deplasare, şi cu Ghana, la Stuttgart, trei zile mai târziu, ultimele partide înainte ca selecţionerul Julian Nagelsmann să anunţe lotul lărgit pentru CM 2026 din Mexic, SUA şi Canada din această vară.

Joshua Kimmich: “Germania nu este printre favorite la World Cup 2026”

Cvadruplă campioană, Germania a fost eliminată încă din faza grupelor în ultimele două ediţii ale CM. La World Cup 2026, nemţii vor fi în grupă cu Curacao, Coasta de Fildeş şi Ecuador.

“În cele din urmă, ceea ce contează este ceea ce aducem pe teren. Nici cea mai bună echipă din lume nu are garanţia că va câştiga titluri.

În 2018 am avut poate cea mai bună echipă din lume şi ştim ce s-a întâmplat. Prin urmare, nu este important să spui că ai cea mai bună echipă din lume, ci să demonstrezi lucrul ăsta. Toată lumea trebuie acum să se supună acestui obiectiv, dar adevărul este că nu suntem printre favoriţi”, a spus Kimmich într-o conferinţă de presă.