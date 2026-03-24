Căpitanul Joshua Kimmich, anunţ surpriză înainte de World Cup 2026: “Germania nu e printre favorite”

Dan Roșu Publicat: 24 martie 2026, 17:13

Joshua Kimmich, într-o conferinţă de presă - Profimedia Images

Căpitanul Germaniei, Joshua Kimmich, spune că “nu va fi distras de experienţele dezamăgitoare de la ultimele turnee finale” şi le cere coechipierilor săi să se concentreze total asupra Cupei Mondiale 2026, deşi recunoaşte că echipa nu este printre favoritele la cucerirea titlului competiţiei transmise exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lotul Germaniei s-a reunit vineri pentru amicalele cu Elveţia, vineri, în deplasare, şi cu Ghana, la Stuttgart, trei zile mai târziu, ultimele partide înainte ca selecţionerul Julian Nagelsmann să anunţe lotul lărgit pentru CM 2026 din Mexic, SUA şi Canada din această vară.

Joshua Kimmich: “Germania nu este printre favorite la World Cup 2026”

Cvadruplă campioană, Germania a fost eliminată încă din faza grupelor în ultimele două ediţii ale CM. La World Cup 2026, nemţii vor fi în grupă cu Curacao, Coasta de Fildeş şi Ecuador.

“În cele din urmă, ceea ce contează este ceea ce aducem pe teren. Nici cea mai bună echipă din lume nu are garanţia că va câştiga titluri.

În 2018 am avut poate cea mai bună echipă din lume şi ştim ce s-a întâmplat. Prin urmare, nu este important să spui că ai cea mai bună echipă din lume, ci să demonstrezi lucrul ăsta. Toată lumea trebuie acum să se supună acestui obiectiv, dar adevărul este că nu suntem printre favoriţi”, a spus Kimmich într-o conferinţă de presă.

Reclamă
Reclamă

Căpitanul a continuat: “Bineînţeles că te aştepţi ca toată lumea să se dedice 100% şi să dea totul. Trebuie să progresăm şi să fim pregătiţi atunci când contează cu adevărat”.

Kimmich a mai spus că obiectivul acum este câştigarea celor două partide amicale de la finele lui martie.

Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţiiCând intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
Reclamă
Reclamă
Citește și:
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
Observator
Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
Lovitura pe care a dat-o CFR Cluj: și-a adus gratis jucător din Serie A! Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitura pe care a dat-o CFR Cluj: și-a adus gratis jucător din Serie A! Exclusiv
18:15

Kosovarii au pus la vânzare biletele pentru meciul cu Turcia / România. Ce decizie au luat
17:56

I-am zdrobit pe turci în ultima sută de ani! Cum a fost cel mai recent meci al României la Istanbul, cu Pițurcă pe bancă
17:55

Mikaela Shiffrin a obţinut a 110-a victorie din carieră la Cupa Mondială
17:44

UEFA a respins cererea cluburilor din Premier League. Ce se va întâmpla din sezonul viitor de Champions League
17:39

Gafă uluitoare a staff-ului medical de la Real Madrid! De ce se agravase accidentarea lui Kylian Mbappe
17:30

Mercedes, schimbare importantă înainte de MP al Japoniei. Imaginile care i-au surprins pe fani
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 4 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 5 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 6 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav