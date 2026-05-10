Controversa uriașă care o duce pe Arsenal la un pas de titlu! VAR-ul a analizat 4 minute în prelungiri faza

Arbitrul partidei a anulat golul lui West Ham pentru un fault al lui Pablo asupra lui Raya / Getty Images

Arsenal este tot mai aproape de titlu de campioană în Premier League! Echipa lui Mikel Arteta a învins-o cu 1-0 pe West Ham pe stadionul olimpic din Londra și are 5 puncte peste Manchester City în clasament, cu două etape înainte de final. Echipa lui Guardiola are și o restanță de jucat.

Golul victoriei cu West Ham a venit de la Leandro Trossard, cu 10 minute înainte de final, după o fază superbă a lui Odegaard în careul gazdelor. Însă finalul meciului a fost unul cu scandal.

West Ham, gol anulat cu VAR în prelungiri

La un corner în prelungiri pentru West Ham, Raya nu a reușit să respingă centrarea, mingea a fost respinsă până la Wilson care a șutat din prima și mingea a depășit linia porții. Cu acest gol, West Ham o egala în clasament pe Tottenham, prima echipa aflată deasupra liniei.

Jucătorii lui Arsenal au protestat, iar faza a fost analizată mai bine de două minute în camera VAR. Apoi, centralul partidei, Chris Kavanagh, a mers să vadă reluarea pe ecran și a decis să anuleze golul, pentru un fault asupra lui Raya în momentul în care acesta a sărit să prindă mingea. Însă cei de la West Ham susțin că în timp ce Pablo îl ține pe Raya, acesta era tras de tricou de Trossard, Rice l-a dărâmat pe Mavrapanos, iar Soucek și Havertz au ajuns și ei la pământ. Însă nu a fost analizat un posibil penalty, ci doar faultul asupra lui Raya.

Fanii lui Arsenal au răsuflat ușurați, iar West Ham nu a mai reușit să pună în pericol poarta „tunarilor”. Arsenal devine campioană a Angliei dacă reușește să câștige ultimele două meciuri contra lui Burnley și Crystal Palace.