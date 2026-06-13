Carlo Ancelotti a luat decizia în privința lui Neymar, înainte de primul meci al Braziliei de la Mondial

Neymar nu va juca în meciul Braziliei cu Maroc, programat sâmbătă, la ora 01:00, în grupa C de la Cupa Mondială. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Carlo Ancelotti a oficializat absenţa lui Neymar, subliniind că acesta nu a putut relua antrenamentele echipei şi se aşteaptă să revină pe teren săptămâna viitoare.
Neymar, OUT de la Brazilia – Maroc
„Neymar munceşte incredibil de mult pentru a se recupera cât mai repede posibil. Sperăm că va fi apt şi se va alătura antrenamentelor colective săptămâna viitoare.
Când îl convocăm pe Neymar, nu este doar pentru abilităţile sale tehnice incontestabile, ci şi pentru experienţa sa şi exemplul pe care îl poate da jucătorilor mai tineri din echipă. Dar nu va fi disponibil pentru meciul din Maroc”, a declarat Ancelotti.
Au apărut informații că Neymar ar putea rata toate meciurile din faza grupelor de la Campionatul Mondial. Starul brazilian nu s-a antrenat deloc, având șanse să revină alături de echipă după cele trei partide.
Chiar dacă problemele fizice au afectat performanţele fostului atacant al echipelor FC Barcelona şi Paris Saint-Germain în ultimele sezoane, Carlo Ancelotti a decis să-l includă în lotul său de 26 de jucători pentru a încerca să obţină un al şaselea titlu la Cupa Mondială.
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