“Ce aşteptări ai de la Ianis?” Răspunsul lui Gică Hagi înainte de barajul Turcia – România

Gică Hagi (61 de ani) a fost întrebat care sunt aşteptările sale de la fiul lui, Ianis (27 de ani), la meciul de baraj Turcia – România. Tricolorii susţin, în deplasare, pe terenul lui Beşiktaş, barajul cu Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Dacă va reuşi să învingă Turcia, România va disputa finala barajului pentru Mondialul din 2026 împotriva câştigătoarei din duelul Slovacia – Kosovo. Tricolorii ar susţine şi finala barajului tot în deplasare. Şi pierzătoarele celor două dueluri vor susţine un amical FIFA.

Răspunsul lui Gică Hagi la întrebarea ce aşteaptă de la fiul lui, Ianis, cu Turcia: “Fiecare jucător poate face diferența”

“(n.r: Ce aşteptări ai de la Ianis?) Fiecare jucător poate face diferența în modul lui, defensiv sau ofensiv. Noi trebuie să stăm bine ca echipă, apoi un jucător va ieși în evidență. Așa pregătesc și eu meciurile, așa e discursul. Echipa să interpreteze foarte bine jocul, defensiv și ofensiv, mai bine decât adversarul, și cu siguranță apoi o să iasă unul sau altul în evidență, ori fundaș, ori mijlocaș ori atacant.

E ca o finală. Trebuie să știi să joci, când apeși, când accelerezi, când încetinești. Trebuie să ai discernământ, să controlezi ritmul și intensitatea jocului, să ai control, să poți face lucrurile. Acolo e lupta cea mai mare, să controlezi ritmul și intensitatea jocului. Să simți și să vezi jocul. Trebuie să ai și inițiativă, să știi când și cum o ai. Asta ține de analiza meciului, să-i spui echipei unde să atace, unde sunt punctele forte și slabe ale turcilor”, a declarat Gică Hagi pentru primasport.ro.