Ce era, de fapt, obiectul pe care Ismael Kone l-a folosit la ieşirea de pe teren, în urma accidentării horror de la Mondial

Cel mai şocant moment de la Campionatul Mondial 2026 a fost accidentarea lui Ismael Kone, care a suferit o fractură gravă în timpul meciului Canada – Qatar 6-0, transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Intrarea violentă a lui Assim Madibo l-a trimis de urgenţă la spital pe Kone, care a fost deja operat între timp. La ieşirea de pe teren, fanii au observat că jucătorul ducea constant la gură un obiect primit de la stafful medical.

Ismael Kone a folosit inhalatorul Penthrox

Iniţial, lumea a crezut că este vorba despre oxigen, dar cei de la Marca au clarificat situaţia. Acel obiect verde este un inhalator Penthrox, ce reprezintă un analgezic care îşi face rapid efectul în organism.

Acest analgezic este folosit atunci când apar cazuri urgente, pentru a reduce nivelul durerii provocată de fracturi sau alte accientări grave.

Jesse Marsch: Am auzit osul trosnind

Koné (26 de ani) s-a accidentat la un duel cu jucătorul Assim Madibo, care a fost eliminat pentru fault şi s-a dus la vestiarul Canadei după meci pentru a-şi cere scuze.