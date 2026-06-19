Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Ce era, de fapt, obiectul pe care Ismael Kone l-a folosit la ieşirea de pe teren, în urma accidentării horror de la Mondial

Ce era, de fapt, obiectul pe care Ismael Kone l-a folosit la ieşirea de pe teren, în urma accidentării horror de la Mondial

Dan Roșu Publicat: 19 iunie 2026, 11:35

Comentarii
Ce era, de fapt, obiectul pe care Ismael Kone l-a folosit la ieşirea de pe teren, în urma accidentării horror de la Mondial

Ismael Kone, scos pe targă - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cel mai şocant moment de la Campionatul Mondial 2026 a fost accidentarea lui Ismael Kone, care a suferit o fractură gravă în timpul meciului Canada – Qatar 6-0, transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Intrarea violentă a lui Assim Madibo l-a trimis de urgenţă la spital pe Kone, care a fost deja operat între timp. La ieşirea de pe teren, fanii au observat că jucătorul ducea constant la gură un obiect primit de la stafful medical.

Ismael Kone a folosit inhalatorul Penthrox

Iniţial, lumea a crezut că este vorba despre oxigen, dar cei de la Marca au clarificat situaţia. Acel obiect verde este un inhalator Penthrox, ce reprezintă un analgezic care îşi face rapid efectul în organism.

Acest analgezic este folosit atunci când apar cazuri urgente, pentru a reduce nivelul durerii provocată de fracturi sau alte accientări grave.

Jesse Marsch: Am auzit osul trosnind

Koné (26 de ani) s-a accidentat la un duel cu jucătorul Assim Madibo, care a fost eliminat pentru fault şi s-a dus la vestiarul Canadei după meci pentru a-şi cere scuze.

Reclamă
Reclamă

Un jucător cheie al echipei naţionale a Canadei (42 de selecţii, 4 goluri), Koné avusese un start puternic în campania sa de la Cupa Mondială, fiind desemnat jucătorul meciului cu Bosnia (1-1).

“Am auzit osul trosnind”, a spus selecţionerul Canadei, Jesse Marsch.

Peste 1.500 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă de luni. Anunţul TermoenergeticaPeste 1.500 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă de luni. Anunţul Termoenergetica
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria care a devenit o mină de aur după anunţul deblocării Strâmtorii Ormuz. Se câştigă până la 8.000 $
Observator
Meseria care a devenit o mină de aur după anunţul deblocării Strâmtorii Ormuz. Se câştigă până la 8.000 $
Care a fost, de fapt, secretul prestației tricolorilor la CM 1994. Totul a fost decis cu o lună înainte
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, secretul prestației tricolorilor la CM 1994. Totul a fost decis cu o lună înainte
12:31

Achraf Hakimi, judecat pentru viol! Veste dură primită de capitanul Marocului, chiar în timpul Campionatului Mondial
12:11

Se pregătește să fugă de la FCSB. Mihai Stoica: “Am mari dubii că vine la reunire”
12:08

SUA – Australia LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Continuă spectacolul din Grupa D
11:48

Thomas Tuchel i-a convins pe oficialii FIFA! Ce se va întâmpla la Campionatul Mondial 2026
11:40

Transfer la Oţelul. Au aus fundaşul central din Grecia
11:09

E oficial. Transfer din Italia la Universitatea Craiova! “E bine să avem concurență”
Vezi toate știrile
1 Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere 2 FotoCine este Denisa Fazakas, iubita lui Istvan Kovacs. Cum arată şi din ce face bani 3 Gigi Becali, schimbare de ultim moment la FCSB! Formaţia bucureşteană are un nou patron în acte 4 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 5 Real Madrid pregătește mega-oferta de 220 de milioane de euro! Totul pentru marele vis al lui Florentino Perez 6 Un nou transfer în Belgia după Olaru. Fotbalistul din Liga 1 și-a dat acordul
Citește și
Cele mai citite
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB