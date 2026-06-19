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„S-a auzit când a trosnit osul!” Dezvăluirea selecționerului Canadei după ce Ismael Kone a ajuns pe masa de operație

Sebastian Ujica Publicat: 19 iunie 2026, 5:42

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S-a auzit când a trosnit osul!” Dezvăluirea selecționerului Canadei după ce Ismael Kone a ajuns pe masa de operație

Ismael Kone a împlinit 24 de ani în urmă cu doar două zile / Getty Images

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Trebuia să fie una dintre cele mai spectaculoase victorii de la Mondial, însă duelul dintre Canada și Qatar, scor 6-0, a fost umbrit în totalitate de accidentarea gravă suferită de Ismael Kone. Jucătorii celor două echipe s-au îmbrâncit în două rânduri din cauza tensiunii: imediat după accidentarea lui Kone, dar și la finalul partidei.

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Nu a fost difuzată nicio reluare cu momentul accidentării, iar confirmarea oficială a venit deja: Kone a suferit o fractură de tibie și peroneu.

Reacția selecționerului Canadei, Jesse Marsch

Kone urmează să fie operat în următoarele ore. Jucătorul lui Sassuolo se află la spital alături de mama sa, Suzanne. Selecționerul Canadei, Jesse Marsch, a vorbit după partidă despre accidentarea lui Kone și a spus că s-a putut „auzi osul cum se frânge”.

„Îți frânge inima când vezi prin ce trece. Toată lumea este afectată de situația lui. Încă nu am vorbit cu Ismael, dar se află la spital. Urmează să fie operat. După această conferință de presă mă voi duce să îl văd. Vom decide exact care sunt următorii pași pentru el. Familia este alături de el la spital. Mama lui este acolo, la fel și ceilalți apropiați. Este o pierdere uriașă pentru noi. Dar va fi bine. Ne vom asigura că primește cea mai bună îngrijire medicală și că va reveni pe teren. În acest moment, toate gândurile noastre sunt alături de el. Este un băiat cu un viitor extraordinar și o piesă foarte importantă pentru tot ceea ce construim aici” a spus Marsch la finalul jocului.

Lopetegui a refuzat să comenteze

Marsch și Lopetegui au avut o dispută la finalul partidei în momentul salutului, iar discursul lui Lopetegui a arătat că nu era de acord cu decizia ca Assim Madibo să fie eliminat pentru acea intrare la Kone. Madibo a mers la vestiar să-și ceară scuze lui Kone înainte ca acesta să fie dus la spital.

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„Am două variante. Pot să încep să vorbesc despre arbitraj și despre tot ce s-a întâmplat astăzi sau pot să mă concentrez pe singurul lucru care depinde de mine: să-mi recuperez jucătorii, să le spun că au depus un efort enorm în ciuda tuturor circumstanțelor și să ne pregătim cât mai bine pentru ultimul meci din grupă.

Am propria mea opinie despre ceea ce s-a întâmplat, dar nu voi vorbi despre asta. Fiecare trebuie să își asume responsabilitatea pentru propriile decizii și fapte. Nu este bine ca un meci să se încheie într-un asemenea mod. Nu este bine pentru jucători, pentru staff-uri și pentru fotbal în general. Cred că trebuie să evităm astfel de momente. Astăzi este o zi foarte grea pentru noi. Suferim mult, dar suntem încă aici. Cu o zi înainte, împotriva Elveției, scriam istorie. Acum avem în față o adevărată finală și, indiferent de ce s-a întâmplat astăzi, ne-am câștigat dreptul de a juca acel meci” a spus Lopetegui în conferința de presă.

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