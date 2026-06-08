Ce imagine ar fi! Promisiunea făcută de Lamine Yamal dacă Spania va câştiga Campionatul Mondial

Lamine Yamal (18 ani) nu este pregătit să facă lucruri nebuneşti dacă Spania câştigă Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie) în această vară, exclusiv în Universul Antena.

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Chestionat la Movistar, starul FC Barcelona a rămas foarte rezervat atunci când jurnalistul l-a întrebat ce promisiune ar face dacă ar ridica trofeul.

Promisiunea făcută de Lamine Yamal dacă Spania va câştiga Campionatul Mondial

Atacantul în vârstă de 18 ani s-a gândit câteva momente înainte de a face un pariu foarte rezonabil.

„Promit că, dacă voi câştiga Cupa Mondială, îmi voi lăsa barbă şi mustaţă… Timp de un an? Nu, trei săptămâni!”, a spus el.

🧔🏾𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞.

Yamal desvela qué hará si gana el Mundial con España.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/kjo1whi9Ls

— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 7, 2026