Ce imagine ar fi! Promisiunea făcută de Lamine Yamal dacă Spania va câştiga Campionatul Mondial

Lamine Yamal (18 ani) nu este pregătit să facă lucruri nebuneşti dacă Spania câştigă Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie) în această vară, exclusiv în Universul Antena.
Chestionat la Movistar, starul FC Barcelona a rămas foarte rezervat atunci când jurnalistul l-a întrebat ce promisiune ar face dacă ar ridica trofeul.
Promisiunea făcută de Lamine Yamal dacă Spania va câştiga Campionatul Mondial
Atacantul în vârstă de 18 ani s-a gândit câteva momente înainte de a face un pariu foarte rezonabil.
„Promit că, dacă voi câştiga Cupa Mondială, îmi voi lăsa barbă şi mustaţă… Timp de un an? Nu, trei săptămâni!”, a spus el.
🧔🏾𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞.
Yamal desvela qué hará si gana el Mundial con España.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/kjo1whi9Ls
— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 7, 2026
Câştigător al ultimului Euro 2024 cu Spania, Lamine Yamal se recuperează în prezent după o accidentare la ischiogambieri suferită în timp ce juca pentru FC Barcelona la sfârşitul sezonului trecut. Nu a jucat împotriva Irakului (1-1) într-un amical de joi şi va rata, de asemenea, deplasarea la Puebla, Mexic, de luni, pentru al doilea meci de pregătire împotriva Peru.
El a rămas în cantonamentul echipei alături de alţi doi jucători accidentaţi: Nico Williams şi Victor Munoz.
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