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Ce imagine ar fi! Promisiunea făcută de Lamine Yamal dacă Spania va câştiga Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 8 iunie 2026, 12:47

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Ce imagine ar fi! Promisiunea făcută de Lamine Yamal dacă Spania va câştiga Campionatul Mondial

Lamine Yamal - Profimedia Images

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Lamine Yamal (18 ani) nu este pregătit să facă lucruri nebuneşti dacă Spania câştigă Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie) în această vară, exclusiv în Universul Antena.

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Chestionat la Movistar, starul FC Barcelona a rămas foarte rezervat atunci când jurnalistul l-a întrebat ce promisiune ar face dacă ar ridica trofeul.

Promisiunea făcută de Lamine Yamal dacă Spania va câştiga Campionatul Mondial

Atacantul în vârstă de 18 ani s-a gândit câteva momente înainte de a face un pariu foarte rezonabil.

„Promit că, dacă voi câştiga Cupa Mondială, îmi voi lăsa barbă şi mustaţă… Timp de un an? Nu, trei săptămâni!”, a spus el.

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Câştigător al ultimului Euro 2024 cu Spania, Lamine Yamal se recuperează în prezent după o accidentare la ischiogambieri suferită în timp ce juca pentru FC Barcelona la sfârşitul sezonului trecut. Nu a jucat împotriva Irakului (1-1) într-un amical de joi şi va rata, de asemenea, deplasarea la Puebla, Mexic, de luni, pentru al doilea meci de pregătire împotriva Peru.

El a rămas în cantonamentul echipei alături de alţi doi jucători accidentaţi: Nico Williams şi Victor Munoz.

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